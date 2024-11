ROCKWOOL signe un contrat foncier et envisage la création d’un site de production dans les Midlands de l’Ouest en vue d’enrichir son offre en isolants incombustibles

LONDRES, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROCKWOOL, l’un des principaux fabricants mondiaux d’isolants incombustibles, annonce ce jour la signature d’un contrat visant l’achat d’un terrain de 114 acres, soit 46 hectares, sur le site de Peddimore situé au nord-est de Birmingham, dans l’intention d’y construire une usine de pointe dotée d’une technologie de fusion électrique exclusive conçue pour ses produits d’isolation à base de laine de roche.

Cette nouvelle installation permettra à ROCKWOOL d’augmenter la capacité d’approvisionnement de ses clients du Royaume-Uni et de la République d’Irlande, tout en renforçant ses ambitieux projets en matière de développement durable à l’échelle mondiale. Cet investissement conséquent permettra également de créer des emplois qualifiés à long terme et des opportunités rapportées à la chaîne d’approvisionnement locale. Il contribuera par ailleurs à la réalisation des objectifs « zéro émission » du Royaume-Uni et à la création d’un environnement bâti à la fois plus sûr et plus durable grâce à la gamme de produits d’isolation en laine de roche incombustible et recyclable de ROCKWOOL.

Projets de consultation de la communauté locale

Le site de Peddimore, spécifiquement destiné à la fabrication, figure dans le plan de développement du conseil municipal de Birmingham et dispose d’un permis de construire pour établir une usine. Les principales infrastructures, dont une nouvelle route d’accès et un rond-point vers le site, sont déjà en place et desservent une installation adjacente construite en 2023.

Dans les semaines à venir, ROCKWOOL débutera la consultation de la population locale au sujet de ses projets, en organisant notamment des journées portes ouvertes au cours desquelles les membres de la collectivité pourront rencontrer ses dirigeants et en apprendre davantage sur l’entreprise, ainsi que sur son engagement à apporter une valeur sociale et environnementale aux communautés au sein desquelles elle opère. ROCKWOOL soumettra ensuite ses demandes de permis révisées au conseil municipal de Birmingham pour les adapter à sa proposition spécifique.

Des informations relatives à ces projets seront également disponibles sur le site www.rockwool.com/uk/peddimore tout au long de l’évolution de la proposition.

Tirer parti d’une réussite à long terme

Nick Wilson, Directeur général de ROCKWOOL UK & Ireland, s’exprime en ces termes :

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’étendre notre activité dans les Midlands de l’Ouest, ce qui nous permettrait d’augmenter notre capacité de production au Royaume-Uni et de créer des emplois de qualité ainsi que des opportunités commerciales au sein de la communauté locale. Au cours des 45 dernières années, nous avons jeté des bases solides sur notre site situé au sud du pays de Galles, où nous poursuivrons la production et l’investissement à long terme, et nous souhaitons désormais capitaliser sur cette réussite en construisant une deuxième usine sur le site de Peddimore. »

« Les Midlands de l’Ouest proposent une main-d’œuvre locale qualifiée et disposent d’une solide tradition manufacturière et d’excellentes liaisons de transport. C’est donc l’endroit idéal pour développer nos activités au Royaume-Uni et renforcer nos services auprès des clients des Midlands, du nord de l’Angleterre et d’Écosse. Nous avons hâte de partager nos projets avec la communauté locale et nous nous engageons pleinement à agir en bon voisin et en bon partenaire pour la collectivité de Minworth et de l’ensemble des Midlands de l’Ouest. »

