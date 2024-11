2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis ei toimunud ehitusturu langevas trendis olulist suunamuutust. Tulevikku vaatavad indikaatorid, mis iseloomustavad nii ehitusturgu kui ka makromajanduslikku keskkonda, on vastukäivad, mistõttu ei saa öelda, et ehitusturg oleks lähikvartalitel kasvule pöördumas. See mõjutab nii avaliku kui ka erasektori valmisolekut ja kindlustunnet teha laiapõhjalisi investeeringuid rajatistesse ning hoonetesse.

Sõltumata keerulisest turuolukorrast on kõik kolm olulist Nordecon AS-i majandusnäitajat siiski positiivse trendiga. Kolmandas kvartalis jätkus kontserni kasumlikkuse ja müügitulu kasv ning suurenes ka teostamata tööde portfell.

Kontserni brutokasumi määr moodustas 2024. aasta 9 kuuga 7,1% (9 kuud 2023: 3,3%) ning III kvartalis 8,7% (III kvartal 2023: 3,5%). Kasumlikkus paranes nii hoonete kui ka rajatiste segmendis ning sellele on kaasa aidanud nii peatöövõtulepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne Ukraina sõja algust sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim mõjutas eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindande kasv. Rajatiste segmendi tulemuse paranemist mõjutab muuhulgas käesoleva aasta algul tehtud investeering asfaltbetooni tehasesse, mis on vähendanud toodangu omahinda ning on ühtlasi suur samm edasi materjalide taaskasutamisel. Kontserni 9 kuu puhaskasumiks kujunes 4 547 tuhat eurot (9 kuud 2023: kahjum 2 772 tuhat eurot)

2024. aasta 9 kuu müügitulu oli 178 722 tuhat eurot, mis on 37% suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga. Hoonete segmendis suurenes müügitulu 57% ja rajatiste segmendis vähenes 18%.

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2024 oli 195 628 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 11%. 9 kuuga sõlmiti uusi lepingud kokku 131 801 tuhande euro väärtuses, millest III kvartalis 67 771 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.09.2024 31.12.2023 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 11 476 11 892 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 39 332 37 010 Ettemaksed 3 951 1 789 Varud 23 541 25 879 Käibevara kokku 78 300 76 570 Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 607 9 113 Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517 Materiaalne põhivara 13 264 14 292 Immateriaalne põhivara 14 961 14 964 Põhivara kokku 43 425 43 962 VARA KOKKU 121 725 120 532 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 8 119 10 188 Võlad hankijatele 52 269 39 855 Muud võlad 8 283 9 241 Ettemaksed 8 921 20 602 Eraldised 651 1 129 Lühiajalised kohustused kokku 78 243 81 015 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 8 888 8 563 Võlad hankijatele 5 175 6 011 Eraldised 2 493 2 405 Pikaajalised kohustused kokku 16 556 16 979 KOHUSTUSED KOKKU 94 799 97 994 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 4 288 3 786 Jaotamata kasum 4 292 919 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 25 488 21 613 Mittekontrolliv osalus 1 438 925 OMAKAPITAL KOKKU 26 926 22 538 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 121 725 120 532



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 9k 2024 III kv 2024 9k 2023 III kv 2023 2023 Müügitulu 178 722 63 777 130 799 44 273 186 464 Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -165 955 -58 204 -126 488 -42 745 -182 655 Brutokasum 12 767 5 573 4 311 1 528 3 809 Turunduskulud -301 -129 -402 -176 -497 Üldhalduskulud -5 011 -1 638 -4 337 -1 353 -6 564 Muud äritulud 145 68 240 30 286 Muud ärikulud -628 -170 -309 -123 -465 Ärikasum (kahjum) 6 972 3 704 -497 -94 -3 431 Finantstulud 437 120 267 136 613 Finantskulud -2 625 -1 079 -2 298 -515 -3 356 Finantstulud ja –kulud kokku -2 188 -959 -2 031 -379 -2 743 Maksustamiseelne kasum (kahjum) 4 784 2 745 -2 528 -473 -6 174 Tulumaks -237 0 -244 0 -244 Puhaskasum (kahjum) jätkuvatest tegevustest 4 547 2 745 -2 772 -473 -6 418 Aruandeperioodi kasum mittejätkuvast tegevusest - - 2 408 1 699 8 474 Perioodi puhaskasum/- kahjum 4 547 2 745 -364 1 226 2 056 Muu koondkasum (kahjum):

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse Realiseerumata kursivahed 502 337 -48 -302 470 Kokku muu koondkasum (kahjum) 502 337 -48 -302 470 KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) 5 049 3 082 -412 924 2 526 Puhaskasum (kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 3 373 2 353 -2 452 41 -942 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 1 174 392 2 088 1 185 2 998 Kokku puhaskasum (kahjum) 4 547 2 745 -364 1 226 2 056 Koondkasum (kahjum) - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 3 875 2 690 -2 500 -261 -472 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 1 174 392 2 088 1 185 2 998 Kokku koondkasum (kahjum) 5 049 3 082 -412 924 2 526 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele jätkuvatest tegevusest: Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes 0,11 0,07 -0,16 -0,05 -0,31 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes 0,11 0,07 -0,16 -0,05 -0,31 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele mittejätkuvatest tegevusest: Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes - - 0,08 0,05 0,28 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes - - 0,08 0,05 0,28



Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 9k 2024 9k 2023 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 199 510 249 453 Maksed hankijatele -173 448 -211 054 Makstud käibemaks -7 048 -8 563 Maksed töötajatele ja töötajate eest -15 051 -18 225 Makstud tulumaks -237 -574 Netorahavoog äritegevusest 3 726 11 037 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -289 -318 Materiaalse põhivara müük 193 384 Antud laenud -35 -524 Antud laenude laekumised 1 12 Saadud dividendid 6 12 Saadud intressid 159 25 Netorahavoog investeerimistegevusest 35 -409 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 902 1 344 Saadud laenude tagasimaksed -1 857 -799 Rendimaksed -1 689 -2 194 Makstud intressid -819 -935 Makstud dividendid -661 -1 347 Netorahavoog finantseerimistegevusest -4 124 -3 931 Rahavoog kokku -363 6 697 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 11 892 7 238 Valuutakursimuutused -53 1 Raha jäägi muutus -363 6 697 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 11 476 13 936



Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2024. aasta 9 kuuga oli 12 767 tuhat eurot (9 kuud 2023: 4 311 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kontserni brutokasumlikkus oluliselt paranenud, moodustades 9 kuuga 7,1% (9 kuud 2023: 3,3%) ning III kvartalis 8,7% (III kvartal 2023: 3,5%). Mõlemad segmendid olid nii 9 kuuga kui ka III kvartalis kasumis ning kasumlikkus paranes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Hoonete segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga 8,5% ning III kvartalis 10,2% (9 kuud 2023: 4,5% ja III kvartal 2023: 3,7%). Rajatiste segmendi kasumlikkus oli madalam, moodustades 9 kuuga 5,1% ja III kvartalis 9,2% (9 kuud 2023: 2,0% ja III kvartal 2023: 4,5%). Kuigi kasumlikkus on paranenud mõlemas segmendis, siis tulenevalt rajatiste segmendi mahtude väiksusest teeniti enamus kasumist hoonete segmendis. Kasumlikkuse paranemisele on kaasa aidanud nii peatöövõtulepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne sõda sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim mõjutas eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindande kasv. Rajatiste segmendi tulemuse paranemist mõjutab muuhulgas käesoleva aasta algul tehtud investeering asfaltbetooni tehasesse, mis on vähendanud toodangu omahinda ning ühtlasi on suur samm edasi materjalide taaskasutamisel.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2024. aasta 9 kuuga 5 011 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud suurenenud ligikaudu 16% (9 kuud 2023: 4 337 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb tööjõukulude kasvust. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 3,1% (9 kuud 2023: 3,3%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2024. aasta 9 kuuga 6 972 tuhat eurot (9 kuud 2023: ärikahjum 497 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 9 154 tuhat eurot (9 kuud 2023: 1 799 tuhat eurot).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna kursi muutus. 2024. aasta 9 kuuga nõrgenes Ukraina grivna euro suhtes ligikaudu 8% ning kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 534 tuhat eurot (9 kuud 2023: kasum 66 tuhat eurot).

Kontserni puhaskasumiks kujunes 4 547 tuhat eurot (9 kuud 2023: puhaskahjum 2 772 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv kasumi osa moodustas 3 373 tuhat eurot (9 kuud 2023: kahjum 2 452 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2024. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 3 726 tuhat eurot (9 kuud 2023: 11 037 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2024. aasta 9 kuuga oli 35 tuhat eurot (9 kuud 2023: -409 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 289 tuhat eurot (9 kuud 2023: 318 tuhat eurot) ja põhivara müügist summas 193 tuhat eurot (9 kuud 2023: 384 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 35 tuhat eurot (9 kuud 2023: 524 tuhat eurot) ning saadud intressid 159 tuhat eurot (9 kuud 2023: 25 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2024. aasta 9 kuuga oli -4 124 tuhat eurot (9 kuud 2023: -3 931 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 902 tuhat eurot, mis koosneb arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2023: 1 344 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 857 tuhat eurot (9 kuud 2023: 799 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed moodustasid 1 689 tuhat eurot (9 kuud 2023: 2 194 tuhat eurot). Dividende maksti 2024. aasta 9 kuuga 661 tuhat eurot (9 kuud 2023: 1 347 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2024 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 11 476 tuhat eurot (30.09.2023: 13 936 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 Müügitulu, tuhat eurot* 178 722 130 799 165 462 186 464 Müügitulu muutus* 36,6% -20,9% 5,4% -15,4% Puhaskasum (kahjum), tuhat eurot* 4 547 -2 772 -2 552 -6 418 Puhaskasum (kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 3 376 -2 452 -2 651 -942 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585 Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot 0,11 -0,08 -0,08 -0,03 Üldhalduskulude määr müügitulust* 2,8% 3,3% 2,4% 3,5% Libisev üldhalduskulude määr müügitulust* 3,1% 3,3% 2,3% 3,5% EBITDA, tuhat eurot* 9 154 1 799 2 232 -412 EBITDA määr müügitulust* 5,1% 1,4% 1,3% -0,2% Brutokasumi määr müügitulust* 7,1% 3,3% 1,4% 2,0% Ärikasumi määr müügitulust* 3,9% -0,4% -0,1% -1,8% Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita* 3,8% -0,6% -0,2% -2,0% Puhaskasumi määr müügitulust* 2,5% -2,1% -1,5% -3,4% Investeeritud kapitali tootlus 13% 1,9% -1,1% 8,0% Omakapitali tootlus 18,4% -1,4% -5,1% 8,3% Omakapitali osakaal 22,1% 17% 17,8% 18,7% Vara tootlus 3,8% 0,3% -1,0% 1,6% Finantsvõimendus 12,6% 16,8% 36,6% 16,6% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,00 0,91 0,90 0,95 30.09.2024 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2023 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot* 195 628 175 539 150 694 216 732

*Jätkuvad tegevused

Tulenevalt Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müügist 2023. aasta detsembri algul kajastatakse nimetatud ettevõtete äritegevust konsolideeritud aruannetes mittejätkuva tegevusvaldkonnana. Mittejätkuva tegevusvaldkonna tulud ja kulud on aruandeperioodi võrreldavate perioodide kohta kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real „Kasum/-kahjum mittejätkuvast tegevusvaldkonnast“

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal võrreldes 2023. aasta 9 kuuga ei ole muutunud. 2024. aasta 9 kuuga moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 2% kogu müügitulust, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest. Vaatamata jätkuvale sõjaolukorrale on tegevusmahud 2024. aastal Ukrainas kasvanud. Töös on lepingud alajaamade rekonstrueerimiseks koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites ning hoone rekonstrueerimiseks sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Koos Nordecon Betoon OÜ müügiga 2023. aasta detsembri algul väljus kontsern ka Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY kaudu. Lätis ja Leedus tegutses kontsern projektipõhiselt.

9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 Eesti 98% 98% 96% 97% Ukraina 2% 1% 0% 2% Soome - 1% 2% 1% Leedu - 0% 1% 0% Läti - 0% 1% 0%



2024. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2024. aasta 9 kuu müügitulu oli 178 722 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga, mil vastav näitaja oli 130 799 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 37%. 2024. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 149 615 ja 29 068 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 95 423 ja 35 295 tuhat eurot. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 57% ja vähenes rajatiste segmendis 18%. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane, samuti ka muutused raporteeritavate segmentide lõikes. Rajatise segmendi müügitulu vähenemist mõjutab eelkõige Rail Baltica lepinguliste tööde alguse venimine ja vähenenud Transpordiameti investeeringute maht.

Tegevussegmendid 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 Hooned 84% 73% 76% 74% Rajatised 16% 27% 24% 26%



Segmendisisene müügitulu

Hoonete ehituse segmendis on oluliselt suurenenud ühiskondlike hoonete alamsegment, kus müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üle kahe korra suurenenud ning 40% on suurenenud ka ärihoonete alamsegmendi maht. Oluliselt on vähenenud nii tööstus- ja laohoonete kui ka korterelamute alamsegmendi mahud. Kuna tööstus- ja laohoonete alamsegmendi mahud on olnud tagasihoidlikud ka eelnevatel aastatel, siis müügitulule mahu vähemine olulist mõju ei avalda. Korterelamute alamsegmendi maht on vähenenud 46%, mis tuleneb eelkõige teenuse korras ehitatavate objektide müügitulu vähenemisest, mis iseloomustab üldist turu hetkeseisu nimetatud alamsegmendis.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Kaitsepolitseiameti peahoone ja Loodusmaja ehitus Tallinnas; Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse laokomplekside projekteerimine ja ehitamine Tartumaal Luunja ja Nõo vallas ning Ida-Virumaal; Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine; Tartus Karlova koolihoone rekonstrueerimine ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb Vektori äri- ja eluhoonekompleksi ehitusest ning omaarenduste müügitulust. Omaarenduste müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes mõnevõrra vähenenud, moodustades aruandeperioodil 7 453 tuhat eurot (9 kuud 2023: 7 917 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu koosneb Tartus Mõisavahe Kodu elurajooni ja kesklinna vahetus läheduses, jõe kaldal asuva Emajõe Residentsi ( https://emajoeresidents.ee ) arenduse korterite müügist. Jätkub Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ( https://seileri.ee ) ning Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu ehitus (https://tammelinn.ee). Mõlemad arendused valmivad 2025. aasta I poolaastal. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone, Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva kaubandushoone projekteerimine ja ehitamine ning Võru linnas asuva Lidl kaupluse ehitamine.

Olulise osa tööstus- ja laohoone alamsegmendi müügitulust moodustab Ukrainas Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega.

Hoonete segment 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 Ühiskondlikud hooned 70% 33% 29% 37% Ärihooned 21% 23% 23% 23% Korterelamud 7% 30% 29% 27% Tööstus- ja laohooned 2% 14% 19% 13%



Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 2%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustab Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, Mäeküla–Koeru–Kapu teelõigu rekonstrueerimine, Rail Baltika Tagadi ökodukti ehitamine ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine.

Rajatiste segment 9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 Teedeehitus ja –hooldus 94% 60% 80% 63% Muud rajatised 6% 31% 16% 30% Keskkonnaehitus 0% 9% 0% 7% Insenerehitus 0% 0% 4% 0%



Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2024 oli 195 628 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud ligikaudu 11%. 9 kuuga sõlmiti uusi lepingud kokku 131 801 tuhande euro väärtuses (9 kuud 2023: 191 326 tuhat eurot), seal hulgas III kvartalis 67 771 tuhat eurot (III kvartal 2023: 90 694 tuhat eurot. Viimaste aastate ehituse sisendhindade tõus ning kõrged intressimäärad on põhjustanud arendusprojektides järsu lõppmaksumuse kallinemise ning sellest tulenevalt uute projektide alustamise edasilükkumise. Oluliselt on vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldab otseselt mõju ka kontserni rajatiste segmendi tööde portfelli mahtudele. Osaliselt tasandab Transpordiameti investeeringute vähenemist Rail Baltica hangete mahu suurenemine, kuid väga pikaajalised hankeprotsessid muudavad võimalike tööde alguse ning mõju müügitulule keeruliselt prognoositavaks. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes.

30.09.2024 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2023 Teostamata tööde mahud, tuhat eurot* 195 628 175 539 150 694 216 732

*Jätkuvad tegevused

Teostamata tööde portfellist moodustab hoonete ehituse segment 82% ning rajatiste segment 18% (30.09.2023: hooned 90% ja rajatised 10%). Võrreldes seisuga 30.09.2023 on hoonete segmendi tööde portfell jäänud samasse suurusjärku, rajatiste segmendi portfell on suurenenud kahekordselt ning peamiseks mõjutajaks on sõlmitud Rail Baltica leping. Hoonete segmendi portfell koosneb valdavalt äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmentide lepingutest.

Suuremahulisemad 2024. aasta 9 kuuga sõlmitud lepingud olid:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 450 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasaegse sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamine Tartusse. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 15 000 tuhat eurot, kontsern osaleb lepingus ühispakkujana.

Lidl kaupluse ehitamine Võru linnas, maksumusega ligikaudu 3 900 tuhat eurot.

Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitamine, maksumusega ligikaudu 7 500 tuhat eurot.

Port Athena kvartali hoonetekompleksi ehitamine Tartus, Väike-Turu 7. Hoonete grupp koosneb neljast kuuekorruselisest ja ühest seitsmekorruselisest hoonest ning ühisest maa-alusest korrusest, mis on suuremas osas kasutusel autoparklana. Lepingu ligikaudne maksumus on 26 000 tuhat eurot.

Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 500 tuhat eurot.

LEED keskkonnasertifikaadi kuldtaseme kvaliteedinõuetele vastava Uusküla spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal, maksumusega ligikaudu 28 300 tuhat eurot.

Hoone rekonstrueerimiseks sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Ukrainas, Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas, maksumusega ligikaudu 1 800 tuhat eurot.

Võrrelduna 2023. aasta jätkuvate tegevuste müügituluga prognoosib kontserni juhtkond 2024. aastal müügitulu kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2024. aasta 9 kuuga töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 437 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 283 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 23%. Töötajate arvu vähenemist kontsernis mõjutab 2023. aastal lõpule viidud kontserni taristuehituse valdkonna restruktureerimine ning Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müük 2023. aasta detsembri algul.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 ITP 283 382 437 374 Töölised 154 185 232 184 Keskmine kokku 437 567 669 558



Kontserni 2024. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 16 178 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid jätkuvate tegevuste tööjõukulud kokku 14 162 tuhat eurot. Tööjõukulude kasv on tingitud nii töötasude suurenemisest kui ka tulemustasudest.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta 9 kuuga 149 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 49 tuhat eurot (9 kuud 2023: vastavalt 129 tuhat eurot ja 43 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta 9 kuuga 391 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 129 tuhat eurot (9 kuud 2023: vastavalt 424 tuhat eurot ja 140 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

9k 2024 9k 2023 9k 2022 2023 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 557,4 488,4 475,7 499,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 14,1% 2,7% 14,2% 1,8% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 11,0 10,4 12,0 10,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 5,0% -12,8% 8,1% -13,4%



Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on töötajate arvu vähenemine ning müügitulu kasv. Tööjõukulude nominaaltootlikkuse kasvu mõjutab müügitulu kasv.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com

