Svenska investerare på efterkälke i kryptoadoption, i synnerhet kvinnor – män är tre gånger mer benägna att investera

Svenska investerare ligger efter övriga Europa när det gäller investeringar i kryptovalutor, med en betydande könsskillnad

7 november 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (”CoinShares” eller ”Koncernen”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), Europas ledande investeringsbolag specialiserat på digitala tillgångar, meddelar idag resultaten från en ny undersökning genomförd tillsammans med Novus, som visar att svenska investerare ligger långt efter övriga Europa när det gäller investeringar i kryptovalutor. Medan endast 9% av de svenska investerarna har vågat sig in i krypto, är könsskillnaden stor. Män är sex gånger mer benägna att investera i digitala tillgångar än kvinnor. Noterbart är att 8% av de kvinnliga investerarna i Europa har investerat i krypto minst en gång1, jämfört med endast 2% i Sverige.

Bitcoin har levererat en genomsnittlig årlig avkastning på 103% mellan 2015 och 20222, vilket är betydligt bättre än Stockholmsbörsens genomsnitt på 10%. Studier visar att krypto i portföljer förbättrar den riskjusterade avkastningen jämfört med andra alternativa tillgångar3, men trots detta är det svenska deltagandet alltså fortfarande lågt. Bland svenska respondenter rapporterade 16% av männen att de investerat i krypto minst en gång, medan endast 2% av kvinnorna har gjort detsamma. Bland män i åldern 18-34 år stiger andelen till 30%.

”Etablerade aktörer har i stort sett svartmålat kryptovalutor, vilket återspeglas i dessa undersökningsresultat. Negativa nyheter kring kriminell aktivitet och överdriven volatilitet har förstärkts. Detta har avskräckt vanliga investerare - särskilt kvinnor - och lämnat svenska investerare efter övriga Europa. Att se Sverige hamna på efterkälken efter att ha varit ledande så tidigt som 2015 är oroande. Att dessutom se den traditionella klyftan mellan män och kvinnor replikeras 2024 är ännu mer alarmerande”, säger Jean-Marie Mognetti, vd på CoinShares.

En av tre svenskar intresserade men osäkra på krypto

Undersökningen visar på ett stort tveksamt segment, där nästan 30% av de tillfrågade är osäkra på kryptoinvesteringar. Könsskillnader är tydliga även här: 22% av männen i åldern 18-34 år uttrycker intresse för krypto, jämfört med endast 6% av kvinnorna i samma åldersgrupp.

Det främsta hindret för kvinnor är fortfarande kunskap. 58% av de tillfrågade uppger att de saknar tillräcklig förståelse för hur krypto fungerar, jämfört med 50% av männen.

”Det finns två kritiska brister. För det första ett kunskapsunderskott. Det här måste alla kryptovalutaintressenter, opinionsledare och svenska medier ta itu med genom utbildningsprogram för att upprätthålla en position som kompetenscentrum i Europa. En position som bygger på över 30 års erfarenhet av att bygga framgångsrika techstartups. För det andra finns det en ojämlikhet mellan könen, där svenska kvinnliga investerare ligger efter både sina manliga motsvarigheter och andra västeuropeiska kvinnor. CoinShares strävar efter att tackla denna obalans genom att stödja initiativ för kvinnliga investerare, särskilt sådana som leds av kvinnliga finans- och teknikinfluencers som kan inspirera framtida generationer”, säger Jean-Marie Mognetti.

Om Coinshares

