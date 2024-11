2024. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2024. aasta 9 kuu müügitulu oli 379 miljonit eurot ja puhaskasum 44,8 miljonit eurot. Kolmanda kvartali müügitulu oli 175 miljonit ja puhaskasum 27,3 miljonit eurot. Ehitusteenuste müük moodustas 9 kuu müügitulust pea 90%.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul kiirendati tellijate soovil mõne objekti ehitust, mis suurendas jooksvalt kontserni ehitusmahtusid, aitas vähendada kulusid ja tõsta efektiivsust. Sellest tulenevalt lõpetas Merko 9 kuud kavandatust tugevama tulemusega. Kontserni ettevõtted jõudsid lõpusirgele mitme suure ja keerulise objektiga, sealhulgas Merko ajaloo suurima ehitusobjekti Arteri kvartaliga, mille 150 miljoni euro suurusest mahust on ligi 80% valmis. Arteri üks hoone on valmis, teise sisetööd on lõpusirgel ning kõrgeimas hoones sisetööd jätkuvad. Merko Ehituse juhtkonna sõnul on kontserni ettevõtted olnud konservatiivsed kulude prognoosimisel ja riskide hindamisel, mille realiseerumist objektide pika ehitusperioodi kestel suudeti vältida. Seega realiseerus mitme töösoleva objekti järgmisesse aastasse planeeritud müügitulu ja kasum käesolevas aastas. Merko lõpetamata tööde portfell on heal tasemel, püsides terve käesoleva aasta jooksul üle 400 miljoni euro. Turg on endiselt pingeline ja tellijatele on ehitusteenuse pakkujate tugev konkurents tagatud, samuti on mõne ehitusteenuse pakkujate hindades täheldada oluliselt suurenenud riskiisu.

Ettevõtte tugev rahaline seis ja vähemate uute arendusprojektide käivitamine on aidanud Merkol hoida intressikulud madalal ka kõrgemate intresside perioodil. Ehitushindade kiire kasv on taltunud ja asendunud juba varasemalt prognoositud mõõduka 1–2% kasvuga aastas. Kuni ei ole ette näha energiahindade ja palkade vähenemist, ei ole põhjust oodata ka ehitushinnaindeksi langust. Kontserni tulemustesse annab järjest tugevama panuse energiataristu ehitamise ja hooldamisega tegelev ühisettevõte Connecto Eesti, mille töömahud on kõrgel tasemel seoses valdkonda suunatavate suurte investeeringutega.

Kinnisvaraarenduse valdkonna tulemused on oodatult oluliselt tagasihoidlikumad kui eelmisel aastal, aga siiski selgelt positiivsemad, kui sai arvatud aasta alguses. Turu elavnemist on märgata kõikidel koduturgudel, selgelt eristub Leedu oma pikaaegse positiivse majandussentimendiga. Korterite müügi edu on nii Eestis, Lätis kui Leedus seotud üsna üheselt tarbijakindlusega. Kontserni juhtkond on tuleviku suhtes mõõdukalt optimistlik ning hindab Merko valmis korterite laojääki turu vajadustele sobivaks – lisaks ehituses olevatele korteritele saab soetada ka valmis kodusid.

2024. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 292 miljoni euro väärtuses ja teostamata tööde jääk oli septembri lõpu seisuga 431 miljonit eurot. Suuremad kolmandas kvartalis sõlmitud lepingud olid Eestis Tartu mnt 1 büroohoone (tulevane LHV Groupi peakontor) ja Rail Baltica Harjumaa põhitrassi neljas etapp, Lätis tudengihotell Riias ning Leedus Pagėgiai tuulepargi lisatööd.

2024. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis TKM Grupi logistikakeskus, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arter kvartal, kaitseväe ehitised Ämari linnakus, Vanasadamat ja Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp ja Rail Baltica Tõdva maanteeviaduktid. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Kelmė, Pagėgiai ja Telšiai rajoonides, alajaam Kelmės ning erinevad riigikaitselised hooned ja taristud. Lätis oli ehituses päikeseelektripark Vārme vallas.

Tänavu 9 kuuga on Merko ostjatele üle andnud 194 korterit ja 11 äripinda ning investeerinud kinnisvara ärivaldkonda kokku 31 miljonit eurot. Septembri lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel valmis ja ehituses kokku 591 müümata korterit ning 87 eelmüügiga kaetud korterit. Merko käivitas tänavu 175 korteri ehituse ja müügi neljas projektis: Veerenni uus etapp Tallinnas, Õielehe Jüris, Erminurme uus etapp Tartus ning Lucavsala esimene etapp Riias. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus; Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai Vilniuses.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2024. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 49,6 mln eurot ja III kvartalis 31,3 mln eurot (9 kuud 2023: 33,8 mln eurot ja III kvartalis 13,6 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 13,1% (9 kuud 2023: 10,0%).

2024. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 44,8 mln eurot (9 kuud 2023: 32,1 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 27,3 mln eurot (III kvartal 2023: 12,7 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 11,8% (9 kuud 2023: 9,5%).

MÜÜGITULU

2024. aasta III kvartali müügitulu oli 175,1 mln eurot (III kvartal 2023: 122,5 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 378,7 mln eurot (9 kuud 2023: 339,8 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 11,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 60,1% (9 kuud 2023: 34,5%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2024 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 430,9 mln eurot (30. september 2023: 448,6 mln eurot). 2024. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 292,1 mln eurot (9 kuud 2023: 379,4 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 152,6 mln eurot (III kvartal 2023: 124,7 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2024. aasta 9 kuuga müüs kontsern 194 korterit, 2023. aasta 9 kuuga 665 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2024. aasta 9 kuuga 36,0 mln eurot ning 2023. aasta samal perioodil 106,1 mln eurot. 2024. aasta III kvartalis müüdi 74 korterit, võrreldes 2023. aasta III kvartalis müüdud 153 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 14,6 mln eurot (III kvartal 2023: 25,5 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 61,1 mln eurot ning omakapital 234,6 mln eurot (51,3% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 31,3 mln eurot ning 198,4 mln eurot (49,7% bilansimahust). Seisuga 30. september 2024 oli kontserni netovõlg negatiivne 22,2 mln eurot (30. september 2023: positiivne 28,4 mln eurot).



KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2024.a.

9 kuud 2023.a.

9 kuud 2024.a.

III kvartal 2023.a.

III kvartal 2023.a.

12 kuud Müügitulu 378 676 339 838 175 108 122 491 466 304 Müüdud toodangu kulu (315 597) (296 642) (135 738) (105 114) (401 267) Brutokasum 63 079 43 196 39 370 17 377 65 037 Turustuskulud (3 366) (3 013) (1 073) (918) (4 312) Üldhalduskulud (15 115) (12 896) (6 485) (4 635) (19 423) Muud äritulud 4 965 3 399 572 621 4 171 Muud ärikulud (2 512) (614) (46) (467) (991) Ärikasum 47 051 30 072 32 338 11 978 44 482 Finantstulud (-kulud) 2 524 3 765 (1 071) 1 639 7 500 sh kasum (kahjum) investeeringutelt tütarettevõttesse (3 119) - (3 119) - - kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 6 634 6 061 2 979 2 242 10 220 intressikulud (1 469) (2 011) (353) (674) (2 697) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (931) (192) (875) 98 (153) muud finantstulud (-kulud) 1 409 (93) 297 (27) 130 Kasum enne maksustamist 49 575 33 837 31 267 13 617 51 982 Tulumaksukulu (4 867) (1 827) (4 004) (898) (6 081) Perioodi puhaskasum 44 708 32 010 27 263 12 719 45 901 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 44 781 32 148 27 302 12 698 46 048 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (73) (138) (39) 21 (147) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 129 (16) 105 (88) (41) Perioodi koondkasum 44 837 31 994 27 368 12 631 45 860 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 44 902 32 116 27 401 12 626 45 993 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (65) (122) (33) 5 (133) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 2,53 1,82 1,54 0,72 2,60

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.09.2024 30.09.2023 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 61 115 31 282 77 330 Lühiajalised deposiidid 5 000 - - Nõuded ja ettemaksed 108 930 86 895 68 754 Ettemakstud tulumaks 377 2 2 Varud 199 628 206 603 195 435 375 050 324 782 341 521 Põhivara Ühisettevõtte aktsiad või osad 25 549 17 756 21 915 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 21 580 21 104 24 490 Edasilükkunud tulumaksuvara 5 849 1 852 3 298 Kinnisvarainvesteeringud 12 645 15 534 16 823 Materiaalne põhivara 16 609 17 238 16 613 Immateriaalne põhivara 466 508 520 82 778 74 072 83 739 VARAD KOKKU 457 828 398 854 425 260 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 11 541 23 325 19 673 Võlad ja ettemaksed 161 699 124 285 133 898 Tulumaksukohustus 6 838 1 846 4 260 Lühiajalised eraldised 7 325 10 268 10 451 187 403 159 724 168 282 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 27 357 36 377 35 142 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 715 1 878 4 441 Muud pikaajalised võlad 6 925 2 841 5 495 35 997 41 096 45 078 KOHUSTUSED KOKKU 223 400 200 820 213 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (220) (380) (155) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (16) (815) (838) Jaotamata kasum 225 942 190 507 204 171 234 648 198 414 212 055 OMAKAPITAL KOKKU 234 428 198 034 211 900 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 457 828 398 854 425 260

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.

