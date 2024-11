KBC Groupe: Bénéfice de 868 millions d'euros pour le troisième trimestre

Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 3T2024 2T2024 3T2023 9M2024 9M2023 Résultat net (en millions EUR) 868 925 877 2 300 2 725 Bénéfice de base par action (EUR) 2.14 2.25 2.07 5.58 6.44 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 598 519 517 1 359 1 392 République tchèque 179 244 200 620 661 Marchés internationaux 205 224 200 576 498 Centre de groupe -114 -61 -41 -255 174 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 54.1 53.2 52.2 54.1 52.2

























‘Nous avons enregistré un bénéfice net de 868 millions d’euros au troisième trimestre 2024. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la hausse des revenus nets d’intérêts (en dépit de la baisse significative des revenus tirés des obligations indexées sur l’inflation), des revenus des activités d’assurance sous l’effet des actions commerciales réalisées et des revenus nets de commissions, à la faveur d’excellentes performances commerciales. Ces éléments ont été contrebalancés par une diminution des revenus à la juste valeur et liés au trading et par un recul des revenus de dividendes à la suite du pic saisonnier enregistré au deuxième trimestre.

Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 1% en rythme trimestriel et de 5% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, ont crû de 3% en glissement trimestriel et de 5% en glissement annuel. En Belgique, la croissance des dépôts a même atteint 5% en rythme trimestriel et 8% en glissement annuel, à la faveur du recouvrement réussi des fonds des clients à la suite de l’arrivée à échéance du bon d’État belge émis un an plus tôt. En effet, grâce à notre offre proactive, multiphase et multiproduit, les entrées totales de fonds provenant des clients une fois le bon d’État arrivé à échéance se sont montées à 6,5 milliards d’euros, soit 0,8 milliard d’euros de plus que les 5,7 milliards d’euros de sorties de fonds comptabilisées l’année dernière au titre de ce bon.

Les charges d’exploitation ont progressé au cours du trimestre sous revue mais sont restées tout à fait conformes à nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2024. Les charges des services d’assurance ont augmenté, en partie à cause des intempéries et des inondations qui ont frappé l’Europe centrale, plus particulièrement la tempête Boris. À ce jour, nous aidons quelque 10 000 clients à gérer l’impact des inondations causées par cette tempête. Nous avons en outre ouvert un fonds de donation. Les réductions de valeur sur crédits, sans la réserve pour incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, ont augmenté par rapport au trimestre précédent, ce qui s’est traduit par un ratio du coût du crédit de 16 points de base pour les neuf premiers mois de 2024, nettement inférieur aux prévisions. Si l’on inclut la réserve pour incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, le ratio du coût du crédit s’élève à 10 points de base pour les neuf premiers mois de 2024. Au cours du trimestre sous revue, nous avons également enregistré un bénéfice exceptionnel de 79 millions d’euros, sous le poste quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint-ventures.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 15,2% à fin septembre 2024. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 159% et un ratio NSFR de 142%. Comme annoncé précédemment et en accord avec notre politique générale en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire de 1 euro par action le 14 novembre 2024, en tant qu’acompte sur le dividende total pour l’exercice 2024.

La proportion de produits bancaires et d'assurance vendus par voie numérique a continué d'augmenter: basée sur une sélection de produits clés, environ 55% de nos produits bancaires et 29% de nos produits d'assurance ont été vendus par voie numérique, contre 51% et 26% il y a un an. Kate, notre assistant numérique personnel, connaît également une évolution positive: à ce jour, plus de 5 millions de clients ont déjà fait appel à ses services, ce qui représente une augmentation de 37% par rapport à l'année précédente. Ainsi, la proportion des demandes résolues de manière totalement autonome par Kate continue de s’améliorer et s'élève désormais à 67% en Belgique et à 69% en République tchèque. J’ai par ailleurs l’immense plaisir d’ajouter que nos efforts couronnés de succès en matière de numérisation et d'innovation sont régulièrement salués par des tiers. Je suis particulièrement fier que le cabinet d’études international indépendant Sia Partners nous ait fait l’honneur, il y a tout juste quelques semaines, d’élire KBC Mobile meilleure application bancaire mobile au monde.

Nous avons pour objectif ultime de devenir le bancassureur de référence sur l’ensemble de nos marchés clés. Cette ambition se nourrit de notre modèle économique centré sur nos clients, et, surtout, de la confiance que nous accordent nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et les autres parties prenantes. Cette confiance sans faille nous est précieuse et nous en sommes profondément reconnaissants.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

