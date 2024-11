DFDS DELÅRSRAPPORT 3. KVT. 2024 - FOKUSERET I MODVIND

SELSKABSMEDDELELSE NR. 80/2024





3. KVT. 2024





Omsætning op 11% til DKK 8,0 mia. Organisk vækst på 4%

EBIT reduceret 11% til DKK 785 mio.

Justeret frit cash flow på DKK 396 mio.

CO2 færge-emissionsintensitet reduceret 1.6%





Forventning 2024 (opdateret 1. november 2024)





EBIT på DKK 1,5-1,7 mia.

Omsætningsvækst på 8-10%

Justeret frit cash flow på omkring

DKK 1,2 mia.





“På trods af modvinden arbejdede vi videre med at indfri vores organiske vækstambitioner ved at beskytte og øge fragtmængderne i 3. kvartal understøttet af vores netværks styrke,” siger Torben Carlsen, CEO.





3. kvt. 3. kvt. Ændring LTM LTM Ændring Hele året 2024 2023 % 2023-24 2022-23 % 2023 DKK mio. (Tilrettet) (Tilrettet) (Tilrettet) Omsætning 7.965 7.190 11 29.389 27.014 9 27.304 EBITDA 1.508 1.556 -3 4.690 4.945 -5 4.890 EBIT 785 886 -11 1.862 2.425 -23 2.326 Justeret frit cash flow 396 521 -24 2.186 1.706 28 2.773 ROIC, % - - - 5,8 8,1 - 7,6 Finansiel gearing, gange - - - 3,3 2,9 - 2,9





CEO kommentar

3. kvartal blev som forventet udfordrende. Afmatningen i europæisk efterspørgsel og produktion, der tog fat i 2. kvartal, blev mere udbredt i 3. kvartal, og i stedet for et opsving i 4. kvartal, forventer vi nu en fortsat afmatning resten af året.

På trods af modvinden arbejdede vi videre med at indfri vores organiske vækstambitioner ved at beskytte og øge fragtmængderne i 3. kvartal understøttet af vores netværks styrke. Det førte imidlertid ikke til højere indtjening, idet presset på priser og marginer intensiveredes af vores eksponering mod bilsektoren, Baltikum og Østeuropa samt de nye Brexit-grænsekontroller, der påvirker fødevareeksporten til Storbritannien negativt.

Resultatet for 3. kvartal blev derfor lavere end forventet og sammen med vores reviderede syn på markedsudviklingen i 4. kvartal 2024 blev det forventede indtjeningsinterval for året sænket.

Vi fortsætter med at fremme vores grønne omstilling, selv om det på kort sigt medfører flere omkostninger. Styrkelse af kundeservice og driftseffektivitet gennem standardisering og digitalisering er tillige strategiske prioriteter.

Ferry øgede mængder i hårdt marked

Vores fragtfærge-rutenetværk opnåede 4% organisk mængdevækst i 3. kvartal på linje med vores forventninger. Raterne var dog stadig påvirket af overkapacitet i nogle regioner. Antallet af passagerer voksede organisk med 2%, og vi er tilfredse med at kunne rapportere, at de nye ruter på Gibraltar-strædet havde en succesfuld højsæson.

Logistics udfordret af markedsafmatning

Resultatet for en stor del af Logistics blev også i 3. kvartal fastholdt på niveau med 2023, især af netværket i Storbritannien/ Irland. Indtjeningspresset steg imidlertid yderligere i 3. kvartal, ikke mindst på full-load (FTL) markederne, og det forventes at fortsætte i 4. kvartal. En række specifikke tiltag er igangsat for at imødegå modvinden på flere markeder og løfte indtjeningen. Den i gangværende turnaround af Nordic Cold Chains indtjening forventes fortsat afsluttet inden årets udgang.

Kapitaludlodning

Vi fortsatte udlodningen af overskydende kapital til vores aktionærer. Vores aktie-tilbagekøbsprogram har år-til-dato udloddet DKK 380 mio. foruden udbyttet på DKK 168 mio. betalt i marts 2024.

Forventning 2024

EBIT-intervallet for 2024 er indsnævret og sænket efter et lavere end forventet resultat for 3. kvartal samt forventning om fortsat udfordrende markedsvilkår resten af året. Det justerede frie cash flow er ændret til omkring DKK 1,2 mia. fra tidligere DKK 1,5 mia.





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære og relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





