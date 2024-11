PARANDUS: Inbanki 2024. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Teatele on lisatud eestikeelne aruanne.

Inbanki 2024. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 7% enam. Aasta esimese üheksa kuu kasum ulatus 10,8 miljoni euroni, mis on 46% rohkem kui aasta tagasi. Omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 8,8% ja aasta üheksa esimese kuu jooksul 10,9%.



Laenude ja renditeenuste portfell kasvas aastaga 14,2% ning ulatus teise kvartali lõpus 1,11 miljardi euroni. Hoiuseportfell kasvas 1,16 miljardi euroni, mis on 14% rohkem kui aasta tagasi. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Inbanki varade maht 1,43 miljardit eurot.

Kolmanda kvartali müügimaht kasvas rekordilise 184 miljoni euroni, mis on 4% enam kui eelmises kvartalis ja aastataguse kvartaliga võrreldes 1%. Samal ajal kasvas Inbanki puhas intressitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25%, kajastades ettevõtte tugevaid põhitulemusi.

Autode finantseerimise portfelli müügimaht kasvas aastaga 42% ning ulatus kolmandas kvartalis 64 miljoni euroni – sellega on autode finantseerimisest saanud Inbanki suurim tootesegment.

Kõik ülejäänud tootesegmendid näitasid kolmandas kvartalis üsna samasuguseid müügimahte nagu eelmisel aastal, välja arvatud kaupmeeste finantseerimislahenduste müük, mis ulatus 61 miljoni euroni olles 15% vähem kui aasta tagasi. Selle põhjuseks oli strateegiline ümberhinnastamine Poolas ja Leedus.

Inbanki jaelaenude portfelli sisemine intressimäär (EIR) paraneb jätkuvalt tänu viimase kahe aasta hinnamuutustele. Kolmandas kvartalis oli see 11,21%, mis on 0,41% kõrgem kui aasta tagasi.

Kolmandas kvartalis vähenes laenude allahindluse kogukulu 1,5%-ni laenuportfellist. Aasta esimesel üheksal kuul oli laenude allahindluse kogukulu samuti 1,5%, mis on Inbanki pikaajalisest keskmisest madalam.

Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil 881 000 aktiivset kliendilepingut ja 6 200 aktiivset partnerit.



Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Inbanki finantstulemused olid ka kolmandas kvartalis head ja tulud kasvasid stabiilselt. Võrreldes eelmise aastaga kasvas kolmandas kvartalis Inbanki puhas intressitulu 25% ja kogutulu 16%. Kuna Inbank kasutab intressimäära riskide maandamiseks finantsinstrumente, avaldas kolmanda kvartali tuludele negatiivset mõju nende instrumentide õiglase väärtuse allahindlus 1,2 miljoni euro võrra. Aasta esimese kahe kvartali jooksul teenis ettevõte samadest instrumentidest kasumit.

Autode finantseerimises saavutasime jätkuvalt väga häid tulemusi – selle segmendi müügimaht oli 64 miljonit eurot, mis on 42% rohkem kui aasta tagasi. Autode finantseerimisest on saanud nüüd Inbanki suurim segment nii müügi kui ka portfelli poolest. Müügitulemused olid teistes tootesegmentides stabiilsed, näidates samasuguseid müügimahte nagu eelmisel aastal.

Ettevõtte kasvu toetamiseks kaasas Inbank augustis 10,14 miljonit eurot omakapitali. Kapitali kaasamise juhtivinvestoriks olid Swedbanki pensionifondid ja kokku osales 52 investorit.

Kvartali jooksul müüs Inbank Swedbank AB-le oma 21% suuruse osaluse finantstehnoloogia idufirmas Paywerk. Selle tehingu tulemuseks oli kvartali erakorraline kasum 0,7 miljonit eurot. Kuigi Paywerk ei saavutanud edu eraldi ettevõttena, on hea meel näha, et juhtiv piirkondlik jaepank hindab meie meeskonna välja töötatud tehnoloogiat.

Kolmandas kvartalis tõime Leedus iDeali kauplustes turule Apple’i toodete renditeenuse Smart Rent, mille järel on teenus nüüd saadaval kõigis kolmes Balti riigis. Samuti alustasime koostööd Tšehhi suurima elektroonikamüüjaga Datart.

Inbanki finantstulemused on 2024. aastal jätkuvalt paranenud. Kui intressiootuste järsk muutus tõi kolmandas kvartalis kaasa nõrgemad tulemused, siis Inbanki edasistele majandustulemustele mõjub intresside langus soodsalt. Usume, et meie integreeritud finantseerimislahenduste suurepärane kvaliteet ja langevad intressimäärad toetavad oluliselt Inbanki kasvuambitsioone järgnevatel kvartalitel ja aastatel.”

Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2024 seisuga ja 3. kvartalis

Varade maht: 1,43 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,11 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,16 miljardit eurot

Omakapital: 146,2 miljonit eurot

Puhaskasum: 3,1 miljonit eurot

Omakapitali tootlus: 8,8%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) III kvartal 2024 III kvartal 2023* korrigeeritud 9 kuud 2024 9 kuud 2023 korrigeeritud Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 30,870 26,014 88,946 71,474 Intressikulu -13,603 -12,164 -40,287 -32,490 Neto intressitulu 17,267 13,850 48,659 38,984 Komisjoni- ja teenustasutulu 98 118 315 359 Komisjoni- ja teenustasukulu -1,268 -1,066 -3,637 -3,062 Neto teenustasutulu/kulu -1,170 -948 -3,322 -2,703 Tulu renditeenustest 8,123 6,275 23,431 17,036 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 3,992 3,755 12,114 10,584 Muud põhitegevusega seotud tulud 328 191 804 549 Renditeenuste osutamiseks tehtud kulud -5,252 -4,063 -15,378 -11,088 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu -3,949 -3,059 -11,685 -9,253 Neto põhitegevustega seotud tulud/kulud 3,242 3,099 9,286 7,828 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt -1,372 110 -177 76 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid 164 -501 382 -213 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt -1,208 -391 205 -137 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 18,131 15,610 54,828 43,972 Tööjõukulud -5,033 -3,981 -14,726 -12,152 Turunduskulud -849 -753 -2,186 -2,418 Halduskulud -3,259 -2,955 -9,284 -8,073 Põhivara kulum -1,932 -1,629 -5,706 -4,601 Tegevuskulud kokku -11,073 -9,318 -31,902 -27,244 Kasum sidusettevõtetelt 663 -72 663 322 Laenude allahindluse kulu -3,832 -3,354 -11,158 -9,968 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 3,889 2,866 12,431 7,082 Tulumaks -796 34 -1,597 344 Aruandeperioodi kasum 3,093 2,900 10,834 7,426 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed -15 324 -272 -12 Aruandeperioodi koondkasum 3,078 3,224 10,562 7,414





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 9/30/24 12/31/23 30.09.2023 korrigeeritud Varad Raha ja raha ekvivalendid 192,998 172,921 150,701 Kohustuslikud reservid keskpankades 23,910 21,020 18,593 Investeeringud võlakirjadesse 35,236 33,581 31,164 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 15 79 119 Laenud ja nõuded 1,021,059 942,056 895,610 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 141 213 Muud finantsvarad 3,512 5,268 2,958 Materiaalsed varad 84,064 75,206 67,458 Vara kasutusõigus 21,603 26,716 24,810 Immateriaalsed varad 32,081 30,906 29,263 Muud varad 8,876 8,185 10,974 Edasilükkunud tulumaksu vara 4,758 4,505 4,066 Varad kokku 1,428,112 1,320,584 1,235,929 Kohustised Klientide hoiused 1,164,182 1,081,566 1,021,106 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 374 50 6 Muud finantskohustised 60,086 60,927 59,488 Tulumaksukohustis 696 311 138 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 482 204 203 Muud kohustised 4,075 3,691 3,412 Allutatud võlaväärtpaberid 52,028 49,745 41,708 Kohustised kokku 1,281,923 1,196,494 1,126,061 Omakapital Aktsiakapital 1,152 1,086 1,026 Ülekurss 54,656 43,563 31,855 Kohustuslik reservkapital 109 103 103 Muud reservid 1,344 1,543 1,865 Jaotamata kasum 88,928 77,795 75,019 Omakapital kokku 146,189 124,090 109,868 Kohustised ja omakapital kokku 1,428,112 1,320,584 1,235,929



Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6 200 kaupmehega on Inbankil 881 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



