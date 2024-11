Bitget lista Swell (SWELL) no Launchpool, Poolx e Spot com 23.440.000 tokens em recompensas

VICTORIA, Seychelles, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal bolsa de criptomoedas e Web3, anunciou a venda de tokens SWELL em sua plataforma, abrangendo diversos produtos como Launchpool, Poolx e negociação Spot. Com isso, os usuários qualificados podem ganhar recompensas de um total de 23.440.000 tokens SWELL. A primeira iniciativa é uma campanha Launchpool que permite que os usuários bloqueiem BGB e USDT para participar de um pool de 19.500.000 tokens SWELL. Esse evento exclusivo estará disponível de 7 de novembro de 2024, às 10:00 UTC, até 14 de novembro de 2024, às 10:00 UTC, permitindo que os usuários participem do crescente ecossistema de restaking da Ethereum por meio dos protocolos avançados de staking da Swell.

O evento Poolx para o SWELL aloca 1.800.000 tokens, onde os usuários podem fazer o staking de seus tokens para minerar mais. Além disso, foi organizada uma promoção Candybomb, na qual 2.000.000 de tokens SWELL serão distribuídos aos usuários, dependendo de suas atividades de trading.

A Swell, projetada como uma camada de rendimento de restaking para a Ethereum, apresenta diversas opções líquidas de staking e restaking adaptadas para finanças descentralizadas (DeFi). Como a primeira a oferecer um rollup com restaking de camada 2 verticalmente integrado, a Swell visa aumentar os retornos do usuário e a eficiência do staking na rede Ethereum. Em março de 2022, a Swell Network arrecadou US$ 3,75 milhões em uma rodada inicial liderada pela Framework Ventures, com o apoio da IOSG Ventures e da Maven 11 Capital.

A Swell divulga a economia dos tokens (tokenomics) de seu token nativo, SWELL, em 9 de outubro de 2024. O suprimento total do SWELL será de 10 bilhões de tokens, com 8,5% alocados para a comunidade. O token SWELL servirá a três principais objetivos: governança para o Swell DAO, restaking para proteger os aplicativos e a infraestrutura do Swell L2 e pagamento de taxas de gás na rede.

Voltando ao Launchpool, ele oferece dois diferentes pools de bloqueio. O pool primário, com uma alocação total de 16.000.000 SWELL, está aberto a usuários que bloqueiam o BGB, o token nativo da Bitget. Os airdrops serão distribuídos de hora em hora com base no volume bloqueado de cada participante, garantindo que os usuários recebam recompensas proporcionais ao seu comprometimento com o pool. O pool secundário, elaborado especificamente para novos usuários que se associarem após 5 de novembro de 2024, oferece uma participação de 3.500.000 SWELL para quem bloquear seus USDTs. Com um limite máximo de bloqueio de 2.000 USDT e uma exigência mínima de 5 USDT, esse pool oferece um ponto de entrada acessível para os recém-chegados à plataforma.

O Launchpool da Bitget utiliza um eficiente sistema de airdrop, distribuindo tokens de hora em hora para os usuários participantes. Essa abordagem permite que os participantes vejam rapidamente os retornos de seus ativos bloqueados, enquanto os mercados Poolx e Spot estão mais voltados aos traders profissionais, ajudando-os a ganhar recompensas pelos tokens existentes.

Para saber mais sobre os tokens SWELL, visite o Launchpool da Bitget , e para a promoção Poolx/Spot visite aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

