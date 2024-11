RAMSAY SANTE : Résultats du premier trimestre à fin septembre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 novembre 2024

Résultats du premier trimestre à fin septembre 2024

Le chiffre d’affaires non audité du groupe a augmenté de 8,6 % pour atteindre 1,18 milliard d’euros, soutenu par des hausses de tarifs et une augmentation des volumes en France et en Suède reflétant les besoins soutenus des patients en matière de soins de santé et la capacité du groupe à y répondre malgré les contraintes liées à la concurrence pour le personnel infirmier en Europe. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et change constants s'établit à 5,9 %.

L'EBITDA non audité du groupe a augmenté de 15,1 % au 1er trimestre à fin septembre 2024 par rapport au même trimestre l’année dernière, pour atteindre 105,4 millions d’euros, soit une marge d'EBITDA de 9,0 % pour le trimestre (contre 8,5 % au 30 septembre 2023). Les résultats des trois premiers mois de notre activité MCO en France incluent l’impact tarifaire positif lié à la suppression du coefficient CICE depuis le 1er juillet 2024 (bénéfice de l’impact total du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi), ajoutant l'équivalent d'une augmentation tarifaire de 2,2 % à l'augmentation tarifaire MCO initiale. Cette contribution ne représente qu’une compensation partielle de l’inflation des années précédentes. Par conséquent, dans un contexte où l’inflation est encore sous-financée par les gouvernements, Ramsay Santé a amplifié ses efforts de restructuration de sa base de coûts et ses plans d’efficience.

La dette financière nette au 30 septembre 2024 s’élève à 3 777 M€, comprenant 1 952M€ d’endettement net IAS17 (pre-IFRS16). Le levier d’endettement net non audité (pre-IFRS16) s'élève à 5.3x à fin septembre 2024, stable par rapport à septembre 2023.

Des étapes importantes ont été atteintes dans la mise en œuvre de notre plan stratégique “Yes We Care 2025”, confirmant Ramsay Santé comme acteur de choix dans la couverture de l’ensemble du parcours de soins du patient :

Le 22 octobre 2024, Capio a obtenu le mandat de gestion de l’hôpital de St. Göran à Stockholm pour huit années supplémentaires à partir de janvier 2026, avec l’option pour la région de Stockholm de prolonger cet accord de quatre années supplémentaires, ce qui représente une valeur de contrat, calculée sur une période de douze ans, d’environ 4,8 milliards d’euros (55 milliards de SEK).

En juin 2024, le groupe a repris 12 centres Cosem existants à Paris et dans d'autres grandes villes françaises, gérant plus de 1 million de consultations par an. Le processus d’intégration dans Ramsay Santé a été initié pendant l’été et se déroule dans de bonnes conditions.

Le 13 août 2024, Ramsay Santé a refinancé avec succès sa dette senior de 1 650 M€ par un processus d’« Amend & Extend » étendant proactivement ses prochaines échéances de dette de 2026-2027 à 2029-2031, offrant ainsi à toutes ses parties prenantes un cadre de financement à long terme pour soutenir l’excellence médicale et la mise en œuvre des initiatives clés de son plan stratégique « Yes We Care 2025 ».





Activité et chiffre d’affaires

Le Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 176 M€ au titre du trimestre clos le 30 septembre 2024, en hausse de 8,6 %. Ajusté des variations de périmètre et à taux de change constant, le chiffre d’affaires du premier trimestre est en hausse avec une croissance organique solide de 5,9 %.

Le chiffre d'affaires de la France a progressé de 9,7%, comprenant la contribution des 12 centres de soins primaires Cosem repris par Ramsay Santé en juin 2024 et soutenu par (i) une hausse des volumes avec 2 jours ouvrés supplémentaires ce trimestre par rapport à l’an dernier (ii) un chiffre d’affaires d’achats refacturables en hausse ainsi qu’une (iii) hausse de tarifs en raison de l’annulation du coefficient CICE depuis le 1er juillet 2024 (bénéfice de l'impact total du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi), ajoutant l'équivalent d’une augmentation tarifaire de 2,2 % à l’augmentation initiale de 0,3 % des tarifs MCO en mars 2024. Les admissions ont augmenté dans nos hôpitaux en France par rapport au 30 septembre 2023, prolongeant et confirmant la contribution des établissements du groupe à l’apurement du retard de soins hospitaliers non-urgents pris pendant la période Covid : +4,0 % en MCO (médecine, chirurgie et obstétrique), +11,4 % en santé mentale. Nos établissements français ont enregistré environ 172 000 passages aux urgences au cours de ce premier trimestre, soit un chiffre comparable au premier trimestre de l’année dernière, confirmant leur rôle important dans la réalisation des missions de service public. Les séances de chimiothérapie ont augmenté de +7,1%, et les séances de dialyse de +0,9% par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Les pays nordiques ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires de +6,1% soutenu par un impact de change positif de 9,5 M€ (ou +2,8 %) (appréciation de la SEK/NOK par rapport à l’EUR en moyenne sur cette période comparée à celle de l’année précédente). La croissance organique du chiffre d'affaires dans les pays nordiques pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 a été de +3,0% à périmètre comparable et à taux de change constant, malgré la perte de certains contrats de soins primaires.

Résultats

L'EBITDA a atteint 105,4 M€ pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2024, en hausse de 13,8 M€ ou 15,1% par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'EBITDA du Groupe au 30 septembre 2024 intègre 7,2 M€ de produits (14,0 M€ l'année dernière) liés à la sécurisation modulée à l’activité (précédemment garantie de financement), dont la contribution réduite s’explique par la baisse de son mécanisme de couverture et par l’augmentation de l’activité dans les établissements bénéficiant encore de ce dispositif. L'EBITDA et les marges continuent d’être affectés par les pressions inflationnistes liées à l'effort consenti pour les augmentations de rémunérations accordées à notre personnel soignant ainsi qu’à l’inflation globale des coûts d'approvisionnement et de sous-traitance. Ramsay Santé a reçu des financements via des augmentations de tarifs en France et l'indexation des contrats dans les pays nordiques auprès de divers financeurs publics qui n’ont que partiellement couvert l'inflation des achats et des salaires. Les mesures de contrôle des coûts ont été poursuivies pour adapter les activités à l'environnement d'inflation actuel et l'allocation des ressources a également été revue en conséquence.

L'EBITDA publié de 105,4 M€ (91,6 M€ l'année dernière) conformément à la norme IFRS 16 exclut les dépenses liées aux contrats de location pour 66,2 M€ (59,8 M€ l'année dernière), qui sont comptabilisées en amortissement du droit d'utilisation et en intérêts sur la dette de location. L'augmentation de l'impact de l’application de ce standard par rapport à l'année précédente provient principalement de l’effet de l’indexation des loyers et des acquisitions de l'exercice 2024 (par exemple COSEM).

Flux de trésorerie et financement :

Le flux net généré par l’activité (31,0) M€ reflète la saisonnalité basse de nos activités médecine, chirurgie et obstétriques au cours de l’été, et sa baisse comparée à (8,5) M€ pour le même trimestre l’année dernière, vient principalement de la variation négative du besoin en fonds de roulement, en lien avec le remboursement des avances de trésorerie du gouvernement français intervenu au cours de l’été 2024. Ces avances de trésorerie avaient été mises en place en avril et mai 2024 pour compenser le retard de facturation dû à la publication tardive des tarifs 2024. La dette financière nette au 30 septembre 2024 s’élève à 3 777 M€, comprenant 1 952M€ d’endettement net IAS17 (pre-IFRS16). Le levier d’endettement net (non audité) avant application d’IFRS16 est de 5.3x à fin septembre 2024, stable vs. septembre 2023.

Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, déclare :

“Je tiens à féliciter notre équipe à St Göran pour la récente prolongation du contrat de gestion de cet hôpital public pluridisciplinaire important, au service de la population de Stockholm et de sa région. Cela témoigne de la qualité des soins qu'ils prodiguent chaque jour aux patients, offrant une reconnaissance bien méritée de leur prestation de soins au public depuis les urgences, les interventions programmées, la maternité jusqu’à l’oncologie. J’accueille également chaleureusement les équipes de soins primaires qui nous rejoignent avec les centres médicaux COSEM, qui représentent près de 10% des consultations médicales à Paris. Je suis confiant dans les opportunités de collaboration et de coordination des soins que cela permettra avec nos établissements situés à proximité à Paris, mais aussi Marseille, St Etienne, Orléans et Caen. Dans un contexte de contraintes budgétaires importantes, ces développements positifs seront essentiels pour concrétiser notre stratégie « Yes We Care 2025 », vers un système de soins de santé plus inclusif et intégré, couvrant l’ensemble du parcours de soins des patients.”

Dans le contexte de son nouvel accord de financement, Ramsay Santé publie ses résultats non audités au titre du premier trimestre à fin septembre 2024, cette publication ayant été approuvée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion tenue le 7 novembre 2024.

A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale. Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Code ISIN and Euronext Paris: FR0000044471

Website: www.ramsaysante.fr

Résultats synthétiques non audités du premier trimestre

Évolution du chiffre d’affaires publié (en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

30 sept 2023 Effets de change Effets de périmètre Croissance organique Chiffre d’affaires

30 sept 2024 Variation 1 083,0 9,5 19,1 64,1 1 175,7 92,7 0,9% 1,8% 5,9% +8,6%





Réconciliation EBITDA – en M€ Du 1er juillet 2024 au

30 septembre 2024 Du 1er juillet 2023 au

30 septembre 2023 Variation EBITDA publié 105,4 91,6 +15,1% Impact IFRS16 66,2 59,8 +10,7% EBITDA pre-IFRS16 39,2 31,8 +23,3%

Note: Impact IFRS16 sur les loyers simples uniquement. L’EBITDA pre-IFRS16 est déjà retraité des crédit-baux et location-financement.

Endettement financier net - en M€ 30 septembre 2024 30 juin 2024 Passifs financiers non courants 1 851,8 1 880,0 Dette de location non courante 1 775,9 1 800,7 Dette de location courante 246,9 245,1 Passifs financiers courants 56,5 104,3 (Trésorerie) (109,7) (359,0) Autres (actifs) et passifs financiers (44,4) (60,2) Endettement financier net 3 777,0 3 610,9





Tableau de flux de trésorerie - en M€ Du 1er juillet 2024 au

30 septembre 2024 Du 1er juillet 2023 au

30 septembre 2023 EBITDA (a) 105,4 91,6 Variation du besoin en fonds de roulement (b) (123,6) (91,0) Autres (c) (12.8) (9.1) Flux net généré par l’activité (a)+(b)+(c) (31,0) (8,5) Flux net lié aux opérations d’investissements (33,4) (48,4) Flux net lié aux opérations de financement (186,1) (103,6) Variation de la trésorerie nette (250,5) (160,5) Incidence des variations des cours de devises 1,2 1,8 Trésorerie à l’ouverture 359,0 352,2 Trésorerie à la clôture 109,7 193,5

