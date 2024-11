BTS Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2024

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 8 november 2024

BTS Europa visar åter tillväxt och nya AI-lösningar lanserade

1 juli – 30 september 2024

Nettoomsättning 657 (633) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter +8%, varav 5% organisk.

EBITA +13%, 60 (53) MSEK.

EBITA-marginal 9,2 (8,4) %.

Resultatet efter skatt uppgick till 190 (22) MSEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet efter skatt med 10% till 24 (22) MSEK. 1)

Resultat per aktie uppgick till 9,78 (1,12) SEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultat per aktie med 10% till 1,23 (1,12) MSEK.1)

1 januari – 30 september 2024

Nettoomsättning 2 006 (1 915) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter +6%, varav 5% organisk.

EBITA +11%, 229 (207) MSEK.

EBITA-marginal 11,4 (10,8) %.

Resultat efter skatt uppgick till 303 (105) MSEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet med 4% till 109 (105) MSEK. 1)

Resultat per aktie uppgick till 15,64 (5,42) SEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet per aktie med 4% till 5,62 (5,42) SEK.1)

Kommentarer från VD, Jessica Skon

”BTS Europa vände enligt förväntan till tillväxt i kvartalet vilket bidrog till att koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent och EBITA-resultatet med 13 procent. Integrationen av SEAC i Asien såväl som lanseringen av Wonderways AI-produkt Verity har fortskridit enligt plan under kvartalet.”

Utsikter 2024

Helårsutsikten för 2024 är oförändrad; resultatet (EBITA) förväntas bli bättre än föregående år.

FINANSIELL SAMMANFATTNING

MSEK Jul–sep

2024 Jul–sep

2023 Jan–sep

2024 Jan–sep

2023 Okt–sep

2023/2024 Jan–dec

2023 Nettoomsättning 657 633 2 006 1 915 2 774 2 683 Valutajusterad tillväxt 8% –1% 6% 0% 5% 2% EBITA 60 53 229 207 368 346 EBITA-marginal 9,2% 8,4% 11,4% 10,8% 13,3% 12,9% EBIT 43 38 180 166 303 288 EBIT-marginal 6,5% 5,9% 9,0% 8,7% 10,9% 10,7% Resultat efter skatt 190 22 303 105 413 215 Resultat efter skatt, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 1) 24 22 109 105 190 186 Kassaflöde från den löpande verksamheten 147 40 164 –59 389 166 Resultat per aktie, SEK 9,78 1,12 15,64 5,42 21,30 11,08 Nettoskuld (+) / nettokassa (–) –128 –113 –128 –113 –128 −230 Antal medarbetare vid periodens slut 1 182 1 123 1 182 1 123 1 182 1 111

1) Under tredje kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till det tidigare förvärvet av Netmind som påverkar finansnettot positivt med 166 MSEK. Under första kvartalet 2024 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till det tidigare förvärvet av RLI som påverkar finansnettot positivt med 29 MSEK. Under fjärde kvartalet 2023 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till det tidigare förvärvet av MTAC som påverkar finansnettot positivt med 28 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:



Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2024 kl. 06.30 CET.

