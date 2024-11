Virtune AB (Publ) ("Virtune") meddelar uppdaterade villkor för Virtune Staked Polygon ETP

Stockholm, 8 november 2024 – Virtune meddelar ett namnbyte och uppdaterade villkor för Virtune Staked Polygon ETP (VIRPOLY) på grund av den pågående övergången från Polygon (MATIC) till Polygon (POL) som underliggande tillgång. Tills vidare kommer Virtune att ta bort ordet "staked" från produktnamnet och exkludera stakingbelöningar.



Bakgrund

Stakingbelöningar, som återspeglas i kursen för ETP:n dagligen, kommer att fortsätta att adderas till produkten fram till måndagen den 11 november. Därefter kommer inga stakingbelöningar att adderas. Förutom denna förändring kommer produkten att fortsätta att ge exponering mot den underliggande kryptotillgången, med den enda skillnaden att inga ytterligare stakingbelöningar kommer att läggas till. Stakingbelöningarna som adderats till ETP:n före den 11 november påverkas inte.



Polygon genomgår en migration som syftar till att förbättra användbarheten för Polygons inhemska token för att stödja visionen om ett ständigt växande nätverk av sammanslagna blockkedjor. Inledningsvis kommer Polygon (POL) att samexistera med Polygon (MATIC), men detta förväntas gradvis fasas ut och ersätta Polygon (MATIC) över tid.



Den underliggande tillgången för VIRPOLY kommer att migreras från Polygon (MATIC) till Polygon (POL) så snart de relevanta regulatoriska godkännandena har erhållits. På grund av utmaningar med att staka POL som underliggande tillgång via en cold-storage lösning, vilket är en nödvändighet för både investerarskydd och för att följa regulatoriska krav, tar Virtune bort stakingbelöningar från produkten. Virtune arbetar nära med sina förvaringsinstitut och stakingleverantörer för att potentiellt återinföra staking för Virtune Staked Polygon ETP i framtiden. Tills vidare tas dock "staked" bort från produktnamnet och stakingbelöningar exkluderas. Följaktligen kommer produkten att byta namn till Virtune Polygon ETP.



Meddelande om ändrade villkor

Från och med måndag den 11 november kommer stakingbelöningar att upphöra för Virtune Staked Polygon ETP och ETP-namnet kommer att ändras till Virtune Polygon ETP. Observera att denna ändring inte kräver någon åtgärd från investerare. ETP:n kommer fortsätta att verka som vanligt och ge en 1:1 exponering mot den underliggande kryptotillgången samt vara tillgänglig för handel under Nasdaq Stockholms öppettider. Stakingbelöningar kan komma att återinföras när POL-staking stöds av Virtunes tjänsteleverantörer.



Relevant börshandlad produkt

ETP: Virtune Staked Polygon ETP

Bloomberg kod: VIRPOLY SS

WKN: A4AGZP

ISIN: SE0021630217

Ticker: VIRPOLY

Avvecklingsvaluta: SEK

Marknadsplats för initial notering: Nasdaq Stockholm

Handelsvaluta på Nasdaq Stockholm: SEK



Ändring:

Föregående namn: Virtune Staked Polygon

Föregående långt namn: Virtune Staked Polygon ETP



Nytt namn: Virtune Polygon

Nytt långt namn: Virtune Polygon ETP

Ändrade Villkor: Stakingbelöningar tas bort från ETP:n

Verkställandedatum: Måndag, 11 november 2024



Presskontakt:



Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64



Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.



Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com

Bilaga