LHV Groupi tulemused oktoobris 2024

Ka oktoobris jätkus LHV laenuportfelli ja teiste ärimahtude tugev kasv, mis on tasakaalustamas plaanitust kiiremini langevate intressmäärade mõju intressituludele.

AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell suurenes oktoobris 105 miljoni euro võrra. Hoiuste kogumaht kasvas 182 miljoni euro võrra ja LHV juhitud fondid suurenesid 13 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti oktoobris 6,4 miljonit.

AS LHV Group teenis oktoobris konsolideeritult 10,2 miljonit eurot puhaskasumit. Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis kuuga 10,1 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 233 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 107 tuhat eurot puhaskasumit. LHV Bank Ltd puhaskahjumiks kujunes 326 tuhat eurot.

LHV Panga klientide arv suurenes oktoobris 3800 võrra. Tulemusele aitas kaasa klientide aktiivsus ja rekordiline kodulaenude väljastamine. Panga laenuportfell kasvas 77 miljoni euro võrra, millest jaelaenud moodustasid 40 miljonit eurot ja ettevõtete laenud 37 miljonit eurot. Krediidikvaliteet on tugev, samas teeb pank ettevaatavaid allahindlusi.

LHV Panga hoiused kasvasid kuuga 192 miljoni euro võrra, seejuures tavaklientide hoiused 103 miljonit eurot. Finantseerimisallikate mitmekesistamise eesmärgil emiteeris LHV Pank oktoobris 250 miljoni euro väärtuses pandikirju intressimääraga 3,09% aastas. Pandikirjad noteeritakse Dublini börsil.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki puhaskahjum oktoobris tulenes tehtud IT-kuludest, teisalt ka finantsvahendajate madalamatest hoiustest ja kulude jagamisest LHV Pangaga. Laenuportfell näitas endiselt tugevat, 29 miljoni eurost kasvu, seni väljastamata laenusumma on 180 miljonit eurot. Laenude ja hoiuste suhe muutus efektiivsemaks, kuna oktoobris vähendati platvormihoiuste mahtu 11 miljoni euro võrra.

LHV Varahalduse oktoobri tulemust mõjutasid tagasihoidlikumad aktsiaturud. LHV juhitavad fondid liikusid erinevates suundades. II samba pensionifondide võrdlusindeksi kasv jõudis samas viimase 3,5 aasta madalaimale 4,8% tasemele. Varahalduse puhaskasum edestas kergelt finantsplaani, ärimahud ja klientide arv jäid plaanipärasele tasemele. Jätkus II samba maksete suurendamiseks avalduste vastuvõtt, oktoobri lõpuks oli soovi avaldanud 9000 klienti.

LHV Kindlustuse jaoks oli oktoober hea müügitulemusega kuu, kui sõlmiti 16 800 uut kindlustuslepingut mahuga 3,8 miljonit eurot. Kahjusid hüvitati oktoobris 2,1 miljoni euro summas. Kahjujuhtumite kasvu vedas reisikindlustus. Oktoobri lõpuks on kindlustus edestamas finantsplaani nii ärimahtude kui ka kasumlikusse osas.

Oktoobris algas Tallinnas LHV uue peakontori ehitus. Hoone arendaja on Estconde Invest ja ehitaja Merko Ehitus.

Kuu lõpus alustas LHV Group kasvu finantseerimiseks allutatud võlakirjade pakkumist. 6% intressimääraga allutatud võlakirjade pakkumine kestab 12. novembrini.

Oktoobri lõpuks jääb LHV Group puhaskasumi osas oktoobri alguses avalikustatud finantsplaanile 1,4 miljoni euroga alla. Finantsplaan püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 448 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 116 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 169 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

Email: priit.rum@lhv.ee





Manus