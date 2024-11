Lleida.net firma dos nuevos contratos con el gobierno colombiano por valor de 665.000 euros

Madrid, 12 de noviembre.- La compañía de servicios tecnológicos Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) h​a firmado contratos de renovación en Colombia por valor de 665.000 euros.



Los contratos, que ya han entrado en vigor, representan un empujón significativo de la compañía en el país sudamericano, y una consolidación de su filial en Colombia, en operación desde el año 2018.



Ambos contratos corresponden a la nueva línea de servicios SaaS de la empresa, que operan bajo la marca Lleida.net PKI​. PKI es la evolución de la empresa valenciana Indenova,​ que Lleida.net compró en el 2021.



El primero de los contratos, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público colombiano, tiene un valor de 443.000 euros. El contrato tiene vigencia de un año, hasta octubre del 2025, abierto a renovación.



El segundo contrato es con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del país, el organismo responsable de ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria de vigilancia y seguridad privada. en el país.



Este contrato tiene un valor de 222.000 euros, y una validez de un año, renovable.



​Lleida.net PKI ofrece soluciones SaaS de emisión y validación de identidad digital y certificación digital (PKI) y servicios automatización de procesos con tecnología BPM.



Lleida.net, que cotiza en bolsa en Madrid, París, Nueva York, Stuttgart y Frankfurt, tiene operaciones en Colombia desde el año 2014, y un portafolio de más de 200 clientes en el país, incluyendo Bancolombia, una de las instituciones financieras más importantes del país.



La empresa, uno de los líderes en la industria de la notificación, firma y contratación electrónica certificadas, registra ya ventas acumuladas de 13,95 millones de euros a lo largo del 2024, un 12% más que el año pasado.



A fecha de 30 de septiembre del 2024, el EBITDA acumulado de la empresa es de 2,21 millones de euros, un 1322% por encima del acumulado a 30 de septiembre del 2023.

Lleida.net, fundada en 1995, ha recibido más de 300 patentes por parte de 60 países por sus innovaciones en materia de notificación, contratación y firma electrónica certificadas, y está considerada uno de los líderes de la industria.



SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.