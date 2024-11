Capital Markets Day 2024

Nexans dévoile son ambition pour 2028 : Sparking Electrification

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 13 novembre 2024 – Nexans organise aujourd’hui à Londres (Royaume-Uni) son Capital Markets Day 2024. Au cours de cette journée destinée à la communauté financière, le Directeur Général Christopher Guérin et les membres du Comité Exécutif dévoileront les ambitions stratégiques et financières du Groupe pour les quatre prochaines années (2025-2028).

L’événement débutera à 9h00 (heure de Paris) / 8h00 (heure de Londres). Le webcast et sa retransmission seront accessibles sur le site internet de Nexans : Capital Markets Day 2024 – Nexans. Le replay et l’ensemble des documents connexes seront également disponibles sur le site Internet à l’issue de sa diffusion.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « Je suis ravi de présenter la poursuite de la feuille de route audacieuse que nous avons entrepris depuis 2018 et qui propulse aujourd’hui Nexans à l’avant-garde de l’électrification. Grâce à un modèle d’affaires et un bilan solides, nous sommes à même de saisir les opportunités qui s’offrent à nous sur nos marchés porteurs et d’améliorer durablement la performance et la génération de trésorerie du Groupe. Nous consolidons nos fondamentaux tout en allant de l’avant, en plaçant l’innovation et l’intelligence artificielle au cœur de notre stratégie. »

Accélérer la révolution durable et gravir de nouveaux sommets, tels sont les axes forts du troisième chapitre qu’entame aujourd’hui Nexans pour amplifier sa croissance rentable dans les marchés de l’électrification. La nouvelle feuille de route stratégique du Groupe sera axée sur le renforcement de sa position dans ce domaine grâce à de nouvelles solutions technologiques et de nouveaux segments de marché, le tout soutenu par l’intelligence artificielle.

Nexans misera en particulier sur :

Son positionnement : des activités mondiales sur trois marchés en pleine expansion avec un taux de croissance deux fois supérieur à celui du PIB.

Ses actifs : des investissements précoces dans les capacités de production de dernière génération et une chaîne d’approvisionnement intégrée, de l’accès aux ressources aux capacités de production renforcées.

Ses solutions : des solutions intégrées conjuguant des câbles de pointe et des innovations en matière de technologies de câblage, de dispositifs de surveillance et de logiciels.





Objectifs financiers pour 2025-2028 : accroître la performance financière

Nexans continuera à développer ses activités d’électrification selon une démarche sélective et rentable. Le Groupe anticipe un taux de croissance annuel composé du périmètre électrification compris entre +3 % et +5 % (sur une base organique), ainsi qu’une hausse de 350 millions d’euros de l’EBITDA ajusté entre 2024 et 2028.

Nexans dévoile également ses objectifs financiers pour 2028 au niveau Groupe :

EBITDA ajusté de 1 150 millions d’euros (+/- 75 millions d’euros), avec la poursuite de la réorientation du portefeuille sur les activités d’électrification.

Rentabilité des capitaux employés supérieure à 20 % grâce à l’amélioration de la rentabilité, à une gestion rigoureuse du fonds de roulement et à des investissements maîtrisés.

Investissements d’environ 1,2 milliard d’euros entre 2025 et 2028 pour stimuler la croissance, avec une réallocation vers les segments PWR-Grid et PWR-Connect (précédemment Distribution et Usage) au cours de la période, soutenue par des investissements de croissance.

Génération de trésorerie (free cash flow) cumulée avant fusions-acquisitions et opérations de capital estimée à environ 1,4 milliard d’euros entre 2025 et 2028, avec un taux de conversion solide supérieur à 45 % en 2028.

Priorités en matière d’allocation du capital

Poursuite de la stratégie d’acquisitions sélectives pour renforcer son portefeuille sur les marchés de l’électrification et de nouvelles sources de création de valeur.

Effet de levier maîtrisé avec un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,0x et maintien d’une solide notation de crédit.

Rendement pour les actionnaires avec une politique de dividende progressive et un taux de distribution minimum de 30 % ainsi que des rachats d’actions afin d’éviter la dilution.





Objectifs extra-financiers conformes à la stratégie à long terme

D’ici 2028, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42 % pour les Scopes 1 et 2 et de 29 % pour le Scope 3 par rapport à l’année de référence 2019.

Accélérer la circularité de l’activité et accroître la teneur en cuivre recyclé des produits (de 5 % en 2023 à 25 % en 2028).

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

