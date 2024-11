Nextensa: RÉSULTATS Q3 2024

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 14 novembre 2024, 17h40

RÉSULTATS Q3 2024

FAITS MARQUANTS

IMMEUBLES DE PLACEMENT

Les revenus locatifs sont supérieurs de 750K € à ceux du troisième trimestre 2023 malgré les désinvestissements stratégiques de Hygge et Foetz en 2024.

Réalisation d’une croissance des loyers à périmètre constant sur l’ensemble du portefeuille de +2,94 % au Q3 2024 par rapport à 2023.

Diminution des coûts immobiliers de 15 % (1,5 million d’euros) en raison de taux d’occupation plus élevés et des désinvestissements susmentionnés.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Le résultat des projets de développement a augmenté de 0,6 million d’euros par rapport à la même période de l’année précédente.

Tour & Taxis : 82 % des appartements de la deuxième phase du projet résidentiel Park Lane ont déjà été vendus ou réservés. Le premier des 11 immeubles résidentiels a été livré en octobre 2024.

Cloche d’Or : ventes résidentielles limitées en 2024, ce qui se traduit par une contribution inférieure à celle de l’année dernière.

Réalisation de la vente d’un terrain (1,76 ha) situé dans la zone de projet « Groot Molenveld » à Edegem avec une plus-value de 2,7 millions d’euros.

LE RÉSULTAT NET

Le résultat net (part du groupe) s’élève à 20,9 millions d’euros, soit 2,07 euros par action ayant droit au dividende.

À PROPOS DE NEXTENSA

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (15 %) ; sa valeur totale au 30/09/2024 était d’environ 1,3 milliard d’euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains.

À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 442 millions d’euros (valeur 30/09/2024).

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915

(RPM Bruxelles, division néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

