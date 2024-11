CP Atos - La CANUT choisit le groupement Onepoint, Atos et Eviden pour accompagner les acteurs publics dans le déploiement de l’IA

La CANUT choisit le groupement Onepoint, Atos et Eviden pour accompagner les acteurs publics dans le déploiement de l’IA

Onepoint et Atos Groupe annoncent leur sélection par la CANUT, Centrale d'Achat du Numérique et des Télécoms, pour accompagner le secteur public et les organismes assimilés dans le déploiement de l’intelligence artificielle (IA). En qualité de mandataire, Onepoint pourra intervenir sur deux types de mission : la formation à l’IA, en collaboration avec Eviden, et les prestations d’audit sur les usages métier et les conseils stratégiques sur l’IA, en partenariat avec Eviden et Atos.

Dans un contexte où l'IA représente un levier clé pour améliorer l’efficacité des services publics, la CANUT souhaite encourager les organismes publics à s’engager dans un processus d'acculturation aux enjeux de l’IA. L’adoption des solutions d’IA permettrait aux agents d’automatiser des tâches comme la synthèse de documents, libérant ainsi du temps pour se consacrer à des missions à forte valeur ajoutée, au service de l’action publique.

Le groupement délivrera les prestations suivantes :

LOT 1 Services de formation aux domaines de l’IA : Onepoint mandataire, Eviden co-traitant.

: Onepoint mandataire, Eviden co-traitant. LOT 2 Prestations d’audit sur les usages métier et conseils stratégiques sur l’IA : Onepoint mandataire, avec Atos et Eviden, co-traitants.

Avec cette titularisation, plusieurs types d’organismes publics (collectivités locales, établissements publics, bailleurs sociaux, établissements publics administratifs, établissements publics à caractère industriel et commercial, syndicats mixtes etc.) peuvent faire appel au groupement via un processus de commande accéléré. Ces organismes pourront bénéficier de conditions d'achat préférentielles grâce à des accords-cadres clé en main, dans le respect du Code de la commande publique.

« Nous sommes honorés de la confiance que la CANUT nous accorde pour accompagner les acteurs publics dans la prise en main de l’intelligence artificielle. Pleinement engagés dans les transformations des organisations, nous mobiliserons toute notre expertise au service de l’efficacité de l’action publique » conclut Aude Devaux, Partner Service Public, Onepoint, représentante du groupement.

###

A propos de la CANUT

La CANUT, Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms, est une association loi 1901 à but non-lucratif dédiée aux collectivités territoriales et aux bailleurs sociaux. L’ensemble des établissements publics et personnes morales de droit privé à but non-lucratif peut bénéficier des marchés développés par la CANUT : régions, département, métropoles, communes, EPCI, SPL, SDIS, CDG, …

Elle propose des marchés publics simplifiés couvrant l'ensemble des besoins numériques et télécoms de ses bénéficiaires, offrant ainsi des conditions d'achat préférentielles avec des accords-cadres clé en main respectant le code de la commande publique.

Elle a été créée à Lyon, sous l’impulsion d’une trentaine de départements dont ses deux fondateurs (Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et Conseil départemental des Hautes-Alpes).

www.canut.org

Contact presse : 04 81 65 00 70

4 Place Amédée Bonnet – 69002 Lyon – canut@canut.org

A propos de Onepoint

Depuis plus de 20 ans, Onepoint accompagne les grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Nous sommes convaincus que la croissance économique et le progrès social sont indissociables. Ainsi nous mettons l’innovation technologique au service de nos clients et de la société. Notre ambition est de construire ensemble un futur durable qui bénéficie à tous.

Nous investissons dans les territoires, l’humain et la technologie en France (Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et dans le monde (Australie, Belgique, Canada, Malaisie, Maroc et Singapour). Notre chiffre d'affaires a été multiplié par dix en 10 ans, atteignant plus de 500 millions d’euros et ambitionne le milliard d’euros d’ici 4 ans.

www.groupeonepoint.com/fr

Contacts presse :

The Arcane - 06 42 67 19 49 / onepoint@the-arcane.com

Lucile Crespin - 06 37 22 82 85 / l.crespin@groupeonepoint.com

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Laurent Massicot, laurent.massicot@atos.net. +33 (0)7.69.48.01.80

A propos d’Eviden[1]

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l’IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd’hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards d’euros.

Contact presse :

Laura Fau, laura.fau@eviden.com, +33 (0) 6 73 64 04 18

[1] Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024.

