Innofactor Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Innofactor Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 19.11.2024 klo 9.00

Innofactor Oyj on 18.11.2024 vastaanottanut Protector Forsikring ASA:lta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Protector Forsikring ASA:n suora omistus Innofactorin osakkeista alitti 5 %:in rajan.

Protector Forsikring ASA:n osuus ilmoituksen mukaan:



% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen 0,0000

0,0000 36 343 691 Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu) 5,0108

5,0108



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009007637 0

0,0000

YHTEENSÄ A 0 0,0000



Espoossa 19.11.2024

INNOFACTOR OYJ

Eija Theis, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eija Theis, lakiasiainjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 044 343 4278

eija.theis@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

