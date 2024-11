EfTEN United Property Fund investeerib 2,5 miljonit eurot usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5

EfTEN United Property Fund investeerib 2,5 miljonit eurot (ca 9% fondi mahust) kutselistele investoritele suunatud usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5. Viimane omandab Kristiine kaubanduskeskuse Tallinnas.

Kristiine kaubanduskeskus on Eesti üks tuntumaid kaubanduskeskusi, mille kahel korrusel on 45 300 ruutmeetrit üüritavat pinda. Aastal 1999 avatud keskus läbis 2019. aastal uuenduskuuri. Kristiine kaubanduskeskuses tegutseb ligi 120 kaubandus- ja teenindusasutust ning söögikohta. Keskuse ankurrentnikud on Prisma, H&M, Sportland, Reserved, Rademar, Apollo, O’Learys, New Yorker ning Jysk.

Tehing on kavas lõpule viia enne 2024. aasta lõppu ning selle eelduseks on Konkurentsiameti heakskiit. Tehingu järgselt on EfTEN United Property Fund’i portfell sisuliselt täies mahus investeeritud.

Kuna EfTEN United Property Fund’i seisukohalt on usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 investeerimise näol tegemist investeeringuga EfTEN Capital AS-i poolt valitsetavasse teise fondi, siis kooskõlas EfTEN United Property Fund tingimustega, fond investeeringu pealt valitsemistasu ei võta.

