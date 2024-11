SalMar - Frigivelse av ansattes Restricted Share Units

1. Deltagere i Selskapets RSU program har 19. november 2024 fått frigitt totalt 155 752 RSUer. Som følge av frigivelsen vil 155 752 aksjer overføres fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter transaksjonen har Selskapet 114 554 egne aksjer.

2. RSUer frigitt til primærinnsidere 19. november 2024:

- Arthur Wisniewski har mottatt 2 019 aksjer i Selskapet

- Eva Haugen har mottatt 1 676 aksjer i Selskapet

- Frode Arntsen har mottatt 4 475 aksjer i Selskapet

- Håkon Husby har mottatt 1 280 aksjer i Selskapet

- Roger Bekken har mottatt 3 317 aksjer i Selskapet

- Runar Sivertsen har mottatt 1 932 aksjer i Selskapet

- Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) har mottatt 729 aksjer i Selskapet

- Simon Søbstad har mottatt 2 147 aksjer i Selskapet

- Ingvild Kindlihagen har mottatt 428 aksjer i selskapet

- Ulrik Steinvik har mottatt 2 713 aksjer i Selskapet

3. Salg av aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 19. november 2024 bedt om at tredjepart selger en andel av de mottatte aksjene (ca. 43%) omgående for å dekke skattepliktig beløp ved mottagelse av aksjene.

Endelig salgskurs oppnådd av tredjepart ved salg av aksjene i markedet vil bli meldt i en separat melding når dette er kjent.

4. Ny aksjebeholdning

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Frode Arntsen 5 187 RSUer og vil ha 9 324 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Roger Bekken* 3 599 RSUer og vil ha 16 259 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Eva Haugen 1 743 RSUer og vil ha 884 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Håkon Husby 1 299 RSUer og vil ha 2 190 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Runar Sivertsen 2 088 RSUer og vil ha 5 372 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) 815 RSUer og vil ha 587 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Ulrik Steinvik** 2 905 RSUer og vil ha 121 855 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Simon Søbstad 2 434 RSUer og vil ha 1 737 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Arthur Wisniewski 2 088 RSUer og vil ha 3 776 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner, herunder salg av en andel av mottatte aksjer gjennom tredjepart, har Ingvild Kindlihagen 597 RSUer og vil ha 276 aksjer i Selskapet.

*Eier 16 259 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående.

**Eier 121 855 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,17% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 45,4% av aksjene i SalMar ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Telefon: + 47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskrav i henhold til artikkel 19 i EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg