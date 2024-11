IBA déclaration intermédiaire - Troisième trimestre 2024

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 novembre 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2024.

Vue d’ensemble des activités du Groupe

Solide niveau de prises de commandes d'équipements à la fin de la période, pour EUR 171 millions, en hausse par rapport à l’année dernière. Après la période, finalisation de plusieurs contrats majeurs pour l’activité Industrial Solutions contribuant à porter le total des prises de commandes à EUR 215 millions à ce jour.

Forte conversion du carnet de commandes lors de ce troisième trimestre, qui se poursuivra au cours du quatrième trimestre.

Le carnet de commandes d’Équipements et de Services reste à un niveau historiquement élevé d’EUR 1,4 milliard

Gestion maîtrisée des dépenses opérationnelles, tout en poursuivant les investissements pour la croissance future des activités du Groupe

Rentabilité maintenue avec une prévision de REBIT positif pour la fin de l’année.

Comme attendu, la position de trésorerie nette (non-auditée) atteint EUR 3,3 millions à la fin de la période. Au 31 octobre, suite à la conversion du carnet de commandes et aux prises de commandes en Autres Accélérateurs, elle a augmenté pour s’établir à EUR 19 millions (non-audité) avec des lignes de crédit non utilisées de EUR 60 millions.

PanTera, la joint-venture d’IBA, a réalisé une levée de fonds de série A sursouscrite de EUR 93 millions en vue d’accélérer l’approvisionnement mondial d’actinium 225. La transaction valorise la société à environ EUR 280 millions après investissement. Comme communiqué précédemment, la transaction entraînera une réévaluation de la participation d'IBA dans PanTera, résultant en un impact positif d'environ EUR 23 millions qui sera graduellement comptabilisé comme un bénéfice pour IBA au cours des trois prochaines années.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « L'accent mis par IBA sur la conversion du carnet de commandes s'est poursuivi dans toutes nos activités en 2024 et la dynamique devrait perdurer durant de la dernière partie de l'année. Parallèlement, IBA a continué à afficher une forte prise de commandes pour son activité Autres Accélérateurs qui totalise 30 machines vendues depuis le début de l’année, contre 18 pour l’entièreté de l'année dernière. Par conséquent, nous sommes confiants quant à la performance du Groupe pour l'ensemble de cette année.»

« IBA a également continué à démontrer la capacité de sa technologie à aborder de nouveaux domaines de croissance et nous sommes très satisfaits d’avoir concrétisé ce potentiel avec la levée de fonds de série A fructueuse et sursouscrite de PanTera pour soutenir le domaine de la théranostique, en croissance rapide. IBA continue d’explorer d'autres applications pour ses technologies, en ligne avec sa stratégie et sa mission. »

Protonthérapie

Accord pour deux solutions de protonthérapie ProteusONE 1 avec l'University of Pennsylvania Health System, Philadelphie, dont le premier paiement a été reçu.

avec l'University of Pennsylvania Health System, Philadelphie, dont le premier paiement a été reçu. 37 projets de protonthérapie en cours, dont 9 Proteus ® PLUS 2 et 28 Proteus ® ONE, parmi lesquels cinq installations sont en cours. Après la période, début d’installation de deux solutions Proteus ® ONE et d'une solution Proteus ® PLUS

PLUS et 28 Proteus ONE, parmi lesquels cinq installations sont en cours. Après la période, début d’installation de deux solutions Proteus ONE et d'une solution Proteus PLUS Globalement, 44 contrats de service génèrent des revenus; 16 Proteus ® ONE et 28 Proteus ® PLUS

ONE et 28 Proteus PLUS Lancement de la plateforme AdaptInsight 2.3.1, qui apporte des améliorations significatives à la suite d'imagerie en protonthérapie d'IBA, lors du Proteus User Meeting de cette année.

IBA continue à travailler avec ses partenaires sur le développement du DynamicARC®3, plusieurs publications récentes confirmant les avantages de cette technique de traitement. Parallèlement, IBA poursuit ses recherches sur ConformalFLASH®4 avec des partenaires tels que Penn Medicine, Kansas University et UZ Leuven, qui seront présentées lors de la conférence FRPT qui se tiendra à Rome début décembre.

Dosimétrie

Comme déjà communiqué, l’activité Dosimétrie continue d’enregistrer des performances irrégulières en raison de la campagne anti-corruption en Chine et de la contraction du marché MR-Linac.

Malgré cette situation, le troisième trimestre a enregistré une bonne performance des solutions de dosimétrie pour la protonthérapie avec un niveau record de prises de commandes sur les neuf premiers mois de l’année.

Intégration de l'activité Radcal, récemment acquise, dans le portefeuille d'IBA Dosimétrie avec le lancement du nouveau X-ray QA meter T3 Accu-Gold+.

Autres accélérateurs (RadioPharma, Industrial)

11 machines vendues au cours du trimestre, portant le total à 25 pour les neuf premiers mois de 2024 (contre 13 machines pour la même période de l'année précédente).

Après la clôture de la période, cinq opportunités commerciales supplémentaires ont été converties en commandes fermes, ce qui porte la prise de commandes à 30 machines depuis le début de l'année, confirmant la forte dynamique des activités RadioPharma Solutions et Industrial Solutions.

28 installations d'Autres Accélérateurs sont en cours dont cinq ont démarré au cours du trimestre.

Comme indiqué ci-dessus, PanTera a levé EUR 93 millions et est en bonne voie de réaliser son objectif de production à grande échelle d'actinium-225, un radioisotope essentiel à une nouvelle classe de traitements ciblés contre le cancer, connue sous le nom de thérapie alpha ciblée.

Début octobre, IBA et l'Institut Jules Bordet ont reçu l'approbation de la Commission européenne pour le financement du projet Accelerate.EU qui vise à soutenir la production d'astate-211 en vue de son utilisation dans des thérapies alpha ciblées.

Organisation

Comme annoncé précédemment, IBA commencera à présenter ses résultats selon une nouvelle segmentation de ses activités à partir du 31 décembre. Le segment « Clinical » comprendra la Dosimétrie et la Protonthérapie, tandis que la division Autres Accélérateurs deviendra le segment « Technologies », et rassemblera les activités RadioPharma Solutions, Industrial Solutions ainsi que le pôle Engineering et Supply Chain. De plus amples informations seront communiquées lors de la présentation des résultats annuels en mars.

Perspectives

L'exécution de la conversion du carnet de commandes s'est poursuivie au cours du troisième trimestre de l'année et cette dynamique devrait se poursuivre au cours du quatrième trimestre de l'année.

IBA réitère ses prévisions à moyen terme. Ces prévisions se fondent sur l'hypothèse que les facteurs macroéconomiques se normalisent au cours de l'année à venir : les problèmes de chaîne d'approvisionnement se stabilisent, l'inflation revient à un niveau de l’ordre 3% et les difficultés d'accès à certaines régions diminuent. En outre, les perspectives sont basées sur le fait que les prises de commandes restent solides, en particulier dans les activités Protonthérapie et Solutions Industrielles. Pour rappel, sous réserve des facteurs précités, IBA prévoit :

Un taux de croissance annuel moyen (CAGR) des revenus de 15 % entre 2022 et 2026, doublant presque les revenus d’ici quatre ans

Un REBIT sur les ventes atteignant environ 10 % d'ici 2026, progressivement délivré et pondéré après 2024, au fur et à mesure que les effets macro-économiques actuels s'estompent et que l'effet de levier opérationnel s'accélère avec le volume

Des CAPEX passant de 5 à 7 millions d'euros par an actuellement à environ 10 à 12 millions d'euros par an jusqu'en 2026 pour soutenir l'augmentation des investissements dans l'infrastructure, l'innovation, la durabilité et la numérisation afin de maintenir l'offre de pointe d'IBA et d'investir dans sa croissance future





Calendrier financier

Résultats annuels 2024 20 mars 2025





À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, contacter :

IBA

Henri de Romrée

Deputy Chief Executive Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Pevenage

Finance Director

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235

2 Proteus®PLUS est une marque déposée de Proteus 235

3 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.

4 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d'irradiation Proton FLASH d'IBA actuellement en phase de recherche et Développement





Pièce jointe