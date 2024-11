Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2024 og markant strategiskifte i Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr.12 /2024 | 21. november 2024





Danske Andelskassers Bank A/S’ regnskab for 1.-3. kvartal 2024 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 272,2 mio. kr. mod 218,0 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023, hvilket er en fremgang på 24,9 %.

Basisindtjeningen viste en mindre stigning på 0,7 % til 198,1 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024 mod 196,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Udviklingen i basisindtjeningen afspejler effekterne af rentestigningen i 2023 og udviklingen i bankens udlån og indlån samt udgiftsstigning i forbindelse med blandt andet en ny strategi frem mod 2030.

Nettogebyrindtægterne var i 1.-3. kvartal 2024 på 185,9 mio. kr. mod 197,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet på 5,9 % skyldes blandt andet en periode med lav aktivitet på boligmarkedet.

Omkostningerne steg i 1.-3. kvartal 2024 med 8,7 % til 386,9 mio. kr. mod 356,1 mio. kr. i samme periode sidste år.

I 1.-3. kvartal 2024 var resultatet før skat påvirket af positive kursreguleringer på 83,5 mio. kr. mod 58,6 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023. Derudover er resultatet påvirket af lavere nedskrivninger på 9,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024 mod 37,4 mio. kr. i samme periode sidste år.

Egenkapitalen blev forrentet med 13,1 % p.a.

Danske Andelskassers Bank opjusterede den 10. oktober 2024 forventningerne til resultatet før skat til 290-340 mio. kr. Samtidig blev det oplyst, at banken fastholder forventningerne til basisindtjeningen i intervallet 225–265 mio. kr. Disse forventninger fastholdes fortsat.

Markant strategiskifte

Med afsæt i et solidt, økonomisk grundlag foretager Danske Andelskassers Bank nu et markant strategiskifte og lancerer en ny strategi frem mod 2030.

Centralt i strategien er, at banken styrker formue- og virksomhedsrådgivning i landets to største byer og flytter sit hovedsæde til Aarhus.

Strategien frem mod 2030 indeholder samlet en række indsatsområder:

Markant øget fokus på Private Banking og familieformue-rådgivning

Ejerledere får adgang til netværk og nye services via bankens partnerskaber

To nye formuecentre etableres – ét i Aarhus og ét i København

Tre nye rådgivningscentre åbnes – to i Aarhus og et i København

Banken rykker sit hovedsæde til Aarhus i sommeren 2025

Andelskassen indgår langsigtet partnerskab med superligaklubben AGF

Økonomisk målsætning

Der er sat en ambitiøs målsætning for strategi frem mod 2030: Banken skal øge forretningsomfanget med 50 % frem mod 2030. Vi forventer, at de nye tiltag og væksten i forretningsomfanget forbedrer de finansielle resultater efter de første investeringsår.

Et så betydeligt strategiskifte vil dog være forbundet med væsentlige usikkerheder. Der er derfor sat en langsigtet målsætning frem mod 2030 om en egenkapitalforrentning i intervallet 10-12 %. Målsætningen skal ses i sammenhæng med en høj egentlig kernekapitalprocent, og at banken fastholder den nuværende udbyttepolitik med en udlodning på 30-50 % af resultatet efter skat og renter til hybrid kernekapital.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til regnskabet for 1.-3. kvartal og strategi frem mod 2030

”Siden 2020 har vi øget basisindtjeningen betragteligt, og 2023 var kendetegnet ved en stærk og meget tilfredsstillende vækst i bankens kerneforretning. Den udvikling er fortsat i 2024, og vi står nu med et rekordresultat på 272,2 mio. kr. før skat og en kapitalprocent på 29,6 %. Der er med andre ord et solidt, økonomisk grundlag for det markante strategiskifte, vi nu foretager.

Med strategien retter vi et skarpt fokus på formuende privatpersoner, familier og virksomhedsejere i SMV-segmentet. De får i dag ikke den opmærksomhed, rådgivning og professionelle service, som de fortjener og har brug for.

For at være tæt på netop de kunder placerer vi os med formuecentre der, hvor væksten er størst – i Danmarks to største byer. Og så bliver vi den eneste bank med både hovedsæde, formuecenter og fysiske rådgivningscentre i Aarhus. Det understreger, at vi vil være aarhusianernes bank.

Vi ved, at konkurrencen er hård, og vi er klar til at tage den op.”



Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2024:

Resultat før skat på 272,2 mio. kr. mod 218,0 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023.

Basisindtjeningen på 198,1 mio. kr. mod 196,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023.

Egenkapitalforrentning før skat på 13,1 % p.a.

Høj kapitalprocent på 29,6 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,5 procentpoint.

Overdækning til NEP-krav på 10,0 procentpoint.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Jan Pedersen via kommunikationsrådgiver Mikael Baden på mikael@fday.dk eller 28 26 98 20.

Vedhæftede filer

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2024 - Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer