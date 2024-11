Positiv respons på Cortus satsning på biokol

Cortus har informerat om en ny strategisk inriktning mot biokol (se pm2024-09-20) och lämnar här en uppdatering kring hur detta arbete går.

Kassan i Cortus är fortsatt ansträngd men arbetet som pågår syftar till att ge ett positivt kassaflöde.

Nya kunder

Återvinnings- och byggindustri är köparna av biokol för jordförbättring. En aktiv bearbetning av marknaden har så här långt gett beställningar av provleveranser i både storsäck och i bulk till marknadspriser. Cortus strävar efter att bygga upp en relevant leveransvolym för biokolsproduktion till dessa kunder för 2025 och framåt.

Metallurgisk industri är den stora kommande marknaden där ersättning av fossilt kol i olika former ska ersättas med biokol. Tre större potentiella metallurgikunder i Norden har kvalificerat Cortus biokol under hösten. Deras biokolsbehov kommer att starta under andra halvan av 2025 och växa in i 2026. Det är Cortus målsättning att bli leverantör till dem.

Anläggningen i Höganäs

Cortus behöver anpassa anläggningen i Höganäs för kontinuerliga leveranser av biokol som bedöms ge ett positivt kassaflöde på månadsbasis fr o m hösten 2025. Med modifieringen blir anläggningen den största i Sverige med en årlig kapacitet på cirka 4 500 ton biokol.

Nya anläggningar

Cortus fortsätter att få förfrågningar kring nya anläggningar. Bolaget ser i det korta perspektivet möjligheter till försäljning av anläggningar för biokol i samma storlek som anläggningen i Höganäs.

Finansiering

Efter skatteåterbetalningen på drygt 12 MSEK har ingen ny finansiering tillkommit och bolaget jobbar vidare med Swedbank Corporate Finance för att lösa den saken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser

