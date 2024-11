Bekaert: Rapport d’activités sur les neuf mois jusqu’à septembre 2024

Rapport d’activités sur les neuf mois jusqu’à septembre 2024

Prise de mesures pour faire face à une conjoncture plus faible sur les marchés finaux ; relance du programme de rachat d'actions

Bekaert a réalisé un chiffre d'affaires de € 3 016 millions au cours des neuf premiers mois de 2024 (-10% par rapport à la même période en 2023). Le chiffre d'affaires a été impacté par la baisse des volumes (-4%) et le retournement de l'inflation des coûts des matières premières et des surcharges énergétiques au cours des périodes précédentes (-5%).

Bekaert continue de concentrer ses efforts sur l'optimisation des coûts, le maintien des marges et la génération de trésorerie tout en gérant des marchés finaux de plus en plus faibles au cours du troisième trimestre. La période a démontré une fois de plus que les améliorations stratégiques de ces dernières années ont porté leurs fruits et ont renforcé la résilience du groupe. Malgré des vents contraires évidents, le groupe continue la mise en œuvre de sa stratégie.

Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé de € 3 016 millions pour les neuf premiers mois de 2024 (-10%), sous l'effet des fixations de prix reflétant la baisse des coûts des matières premières et des volumes La baisse des coûts des intrants, notamment des matières premières et des charges énergétiques, a entraîné une diminution des prix réduisant le chiffre d'affaires d'environ € 150 millions (-5%) La baisse des volumes (-4%) a entraîné une baisse du chiffre d'affaires d'environ € 140 millions. Les taux de change ont eu un impact d'environ € -30 millions (-1%)

Gestion des coûts continue et proactive pour soutenir les marges en 2024 et au-delà

Poursuite d'une bonne génération de flux de trésorerie, grâce aux efficacités opérationnelles et à la discipline en matière de dépenses d'investissement, et à un effet de levier financier faible

Faits marquants opérationnels et stratégiques

Rubber Reinforcement - troisième trimestre faible, essentiellement en Chine et en Europe, particulièrement en ce qui concerne la demande de pneus pour camions

Steel Wire Solutions - poursuite des performances solides du premier semestre, malgré la baisse des volumes et certains retards sur les marchés de l'énergie et des services publics en Amérique du Nord

BBRG - troisième trimestre affecté davantage par les problèmes de production rencontrés dans Steel Ropes en Europe et en Amérique du Nord, mais la résolution des problèmes opérationnels se poursuit comme prévu

Specialty Businesses Sustainable Construction (Dramix®) a enregistré une hausse de volumes de +3% au cours des neuf premiers mois, malgré quelques retards dans les projets, avec un portefeuille de projets solide et des progrès sensibles dans le développement de l'offre sur de nouveaux marchés Les activités liées à l'hydrogène (Currento®) continuent de se développer conformément aux prévisions révisées, avec une bonne adhésion des clients. Performances mitigées dans les autres sous-segments, avec une demande faible dans les technologies de combustion et les fils ultrafins

Bekaert a été sélectionnée pour une subvention de € 24 millions par le Fonds d'innovation de l'UE afin de soutenir la production d'hydrogène vert en Europe

Intégration réussie de l'acquisition de BEXCO dans BBRG, qui dégage les synergies attendues, avec des résultats dépassant les prévisions initiales





Perspectives

La performance financière de l'entreprise au cours des neuf premiers mois de 2024, la gestion des défis des marchés finaux plus faibles et des volumes plus restreints, ainsi que la position financière solide confèrent à Bekaert la confiance dans sa capacité à continuer à réaliser ses priorités stratégiques et financières.

Bien que l'incertitude demeure pour l'exercice 2024, la direction anticipe actuellement:

Chiffre d'affaires consolidé légèrement inférieur à € 4 milliards, reflétant les effets continus de la baisse des volumes et des prix

EBITu 1 dans la fourchette de € 340-350 millions, avec des marges EBITu largement comparables à celles de 2023

dans la fourchette de € 340-350 millions, avec des marges EBITu largement comparables à celles de 2023 Poursuite d'une bonne génération de trésorerie pour l'année





Le groupe s'attend à ce que l'environnement difficile et incertain se poursuive dans la plupart des régions au premier trimestre 2025 et continuera à concentrer ses efforts sur la gestion réussie de ces pressions par le biais d'une meilleure efficacité opérationnelle, d'une gestion des capacités et d'une réduction des frais généraux de l'entreprise. Le groupe continuera à mettre en œuvre sa stratégie, en renforçant les fondamentaux et la résilience de l'entreprise, et en améliorant les opportunités de croissance, l'expansion des marges et la génération de flux de trésorerie.

Rachat d'actions

Le groupe continue d'évaluer activement les opportunités d'acquisition et de se repositionner stratégiquement sur les marchés à croissance plus rapide. Grâce aux investissements déjà réalisés dans les plates-formes de croissance, le groupe est en mesure de poursuivre son expansion au fur et à mesure que ces marchés se développent.

À ce jour, en 2024, il y a eu moins d'acquisitions que prévu. Par conséquent, et soutenu par une bonne génération de flux de trésorerie et de faibles niveaux d'endettement, le conseil d'administration a pris la décision de relancer immédiatement le programme de rachat d'actions et achètera, dans le but de les annuler, jusqu'à € 200 millions d'actions Bekaert au cours des 24 prochains mois.

Conférence téléphonique

Yves Kerstens, CEO de Bekaert, et Seppo Parvi, CFO, vont présenter le rapport d'activités au troisième trimestre 2024 à la communauté des investisseurs à 10.00 heures CET le vendredi 22 novembre 2024. Cette présentation peut être suivie en direct en mode «écoute» après inscription en ligne et sera disponible par la suite sur le site de Bekaert .

