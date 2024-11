Bekaert: Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2024

Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2024

Bekaert onderneemt actie om moeilijke marktomstandigheden te counteren; herstart inkoop van eigen aandelen

Bekaert leverde een omzet van € 3 016 miljoen in de eerste negen maanden van 2024 (-10% ten opzichte van dezelfde periode in 2023). De omzet werd beïnvloed door lagere volumes (-4%) en de terugdraai van de inflatie van de grondstofkosten en energietoeslagen in vorige periodes (-5%).

Bekaert blijft zich sterk richten op verdere kostenefficiënties, het handhaven van marges en het genereren van kasstroom, om de moeilijke marktomstandigheden in het derde kwartaal te counteren. De strategische verbeteringen in de afgelopen jaren en de veerkracht die ze de groep hebben gebracht toonden hun voordelen in deze periode. Ondanks duidelijke tegenwind blijft de groep haar strategie uitvoeren.

Financiële hoofdpunten

Geconsolideerde omzet van € 3 016 miljoen in de eerste negen maanden van 2024 (-10%) gedreven door lagere prijzen als gevolg van verminderde grondstofkosten en lagere volumes Lagere grondstof- en energiekosten deden verkoopprijzen dalen en verminderden de omzet met ongeveer € 150 miljoen (-5%) Door lagere volumes (-4%) daalde de omzet met ongeveer € 140 miljoen Wisselkoersverschillen hadden een effect van ongeveer € -30 miljoen (-1%)

Voortdurend en proactief kostenbeheer om marges te ondersteunen in 2024 en in de toekomst

Aanhoudend sterke kasstroomgeneratie, gedreven door betere operationele efficiëntie en investeringsdiscipline, en lage schuldgraad

Operationele en strategische hoofdpunten

Rubberversterking - zwak K3 vooral in China en Europa, met voornamelijk een impact op de vraag naar vrachtwagenbanden

Staaldraadtoepassingen - voortzetting van de sterke prestaties van H1, ondanks lagere volumes en enkele vertragingen in de energie- en nutsmarkten van Noord-Amerika.

BBRG - verdere impact in K3 door operationele uitdagingen in de staalkabelbusiness in Europa en Noord-Amerika, maar de oplossing van de operationele problemen blijft op schema

Specialty Businesses: Duurzame Bouw (Dramix®) leverde +3% volumegroei in de eerste negen maanden, ondanks een aantal vertragingen van projecten, met een robuuste projectpijplijn en goede vooruitgang in de ontwikkeling van het verkoopaanbod in nieuwe markten De waterstofactiviteiten (Currento®) blijven zich verder ontwikkelen in lijn met de herziene verwachtingen en de klantinteresse is hoog. Gemengde prestaties in andere subsegmenten met zwakke vraag naar verbrandingstechnologieën en ultrafijne draden

Bekaert is geselecteerd voor een bedrag tot € 24 miljoen aan financiering van het EU Innovatiefonds ter ondersteuning van de productie van groene waterstof in Europa

Succesvolle integratie van de BEXCO-overname in BBRG levert de verwachte synergieën op, met verkopen die hoger zijn dan de oorspronkelijke prognose





Vooruitzichten

De financiële prestaties van het bedrijf in de eerste negen maanden van 2024, het kunnen omgaan met de uitdagingen van zwakkere eindmarkten en lagere volumes, en de robuuste financiële positie geven Bekaert vertrouwen in het vermogen om de strategische en financiële prioriteiten verder te realiseren.

Hoewel er onzekerheid blijft voor het boekjaar 2024, verwacht het management op dit moment:

Geconsolideerde omzet net onder de € 4 miljard, door aanhoudende effecten van lagere volumes en prijzen

EBITu 1 tussen € 340-350 miljoen, met EBITu-marges die grotendeels in lijn blijven met 2023

tussen € 340-350 miljoen, met EBITu-marges die grotendeels in lijn blijven met 2023 Verdere goede cash generatie voor het jaar





De groep verwacht dat de onzekere marktomgeving in de meeste regio's zal aanhouden tot in K1 2025. Bekaert zal blijven focussen op het succesvol managen van deze uitdagingen, door productie-efficiënties, capaciteitsbeheer en vermindering van overheadkosten op groepsniveau. De groep zal haar strategie blijven uitvoeren door het verder versterken van de fundamenten en de veerkracht van het bedrijf en door de optimalisatie van opportuniteiten voor groei, margeverhoging en kasstroom.

Inkoop van eigen aandelen

De Groep blijft actief acquisitiemogelijkheden evalueren en zich strategisch herpositioneren in sneller groeiende markten. Met de reeds gedane investeringen in de groeiplatformen heeft de Groep een positie opgebouwd om verder te schalen naarmate deze markten zich ontwikkelen.

Tot nu toe zijn er in 2024 minder acquisities geweest dan verwacht. Daarom, en gesteund door een aanhoudende goede kasstroomgeneratie en lage schuldenlast, heeft de Raad van Bestuur besloten om het aandeleninkoopprogramma onmiddellijk te hervatten en tot €200 miljoen aan Bekaert aandelen in te kopen en te vernietigen over de komende 24 maanden.

Conference call

Yves Kerstens, CEO van Bekaert, en Seppo Parvi, CFO, zullen het activiteitenverslag van de eerste negen maanden van 2024 toelichten om 10 uur op vrijdag 22 november. Deze presentatie kan na registratie ( registratielink ) live worden gevolgd en zal nadien beschikbaar zijn op Bekaert’s website .

