Bekaert - Mise à jour relative au Programme de Rachat d’Actions

Bekaert lance un Programme de Rachat d'Actions

Suite à la publication de son rapport d’activités sur les neuf premiers mois jusqu’à septembre 2024 et à l'annonce de l’approbation par son Conseil d’un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant total maximal de € 200 millions sur une période allant jusqu'à 24 mois (le ‘Programme’), Bekaert annonce aujourd'hui qu’elle débutera une tranche du Programme pour un montant total allant jusqu'à € 25 millions (la ‘Tranche’). Cette Tranche s’achèvera au plus tard le 21 février 2025. Comme annoncé précédemment, le but du Programme est d’annuler toutes les actions rachetées.

L’approbation du Programme par le Conseil de Bekaert intervient dans le cadre de l’autorisation qui lui a été octroyée par l’Assemblée Générale Extraordinaire de Bekaert du 8 mai 2024. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire, le nombre maximum d’actions qui peuvent être acquises dans le cadre du Programme est limité à 20% du nombre total d’actions émises de la société, moins le nombre d’actions propres déjà détenues ou acceptées en gage (le cas échéant) par la société (que ce soit en vertu du Programme, du contrat de liquidité ou pour une autre raison), de sorte que le nombre total d’actions propres détenues ou acceptées en gage par la société n’excédera jamais 20% du nombre total d’actions émises.

Bekaert a désigné Kepler Cheuvreux SA comme intermédiaire indépendant pour racheter les actions pour son compte et prendre les décisions de transaction dans le cadre de cette Tranche du Programme, indépendamment de Bekaert.

Pendant la Tranche, Bekaert publiera régulièrement des communiqués de presse avec des mises à jour sur les progrès réalisés, comme requis par la loi. Ces informations seront également disponibles sur les pages de notre site internet consacrées aux relations avec les investisseurs. Toute autre tranche du programme, qui pourrait être réalisée après l'achèvement de la Tranche, sera annoncée en temps utile.

