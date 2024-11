Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Bekaert start Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Na de publicatie van Bekaerts activiteitenverslag voor de eerste negen maanden tot september 2024 en de aankondiging dat de Raad van Bestuur een nieuw Inkoopprogramma van Eigen Aandelen heeft goedgekeurd voor een totaalbedrag tot € 200 miljoen over een periode van maximaal 24 maanden (het "Programma"), kondigt Bekaert vandaag de start aan van een tranche van het programma om een totaalbedrag tot € 25 miljoen aan te kopen (de "Tranche"). Deze tranche eindigt op of vóór 21 februari 2025. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

De goedkeuring van het Programma door de Raad van Bestuur van Bekaert valt binnen de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van Bekaert van 8 mei 2024. Overeenkomstig de machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering wordt het totaal aantal aandelen dat aangekocht mag worden binnen het Programma beperkt tot 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap, min het aantal eigen aandelen al in het bezit van de Vennootschap of aan haar in pand gegeven (voor zover van toepassing) (en ongeacht of het naar aanleiding van het Programma, het liquiditeitscontract of omwille van andere redenen is), met als gevolg dat het totaal aantal eigen aandelen dat in het bezit van de Vennootschap of aan haar in pand gegeven is nooit 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen mag overschrijden.

Bekaert heeft Kepler Cheuvreux SA aangesteld als onafhankelijke intermediair om de aandelen in zijn naam in te kopen en om, onafhankelijk van Bekaert, handelsbeslissingen te nemen.

Tijdens de Tranche zal Bekaert regelmatig persberichten publiceren met updates over de geboekte vooruitgang, zoals wettelijk is vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de pagina's voor investeerders van onze website. Eventuele verdere tranches van het Programma, die na voltooiing van de Tranche kunnen worden uitgevoerd, zullen in de loop van de tijd aangekondigd worden.

Bijlage