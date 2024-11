Le Crédit Industriel et Commercial annonce son intention de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Titres Participatifs, qui n’étaient plus éligibles aux ratios réglementaires

CIC

NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DANS OU VERS TOUTE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE (VOIR « AVERTISSEMENT » CI-DESSOUS).

Paris, le 22 novembre 2024

Communiqué du Crédit Industriel et Commercial

Le Crédit Industriel et Commercial (« l'Emetteur ou CIC ») annonce son intention de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Titres Participatifs, qui n’étaient plus éligibles aux ratios réglementaires. Les caractéristiques sont ci-après :

Les Titres Participatifs du CIC à Taux Variable d’un montant nominal de 137.205.000 euros (ISIN FR0000047805) émis le 28 mai 1985. Le montant nominal des Obligations en circulation est actuellement de 137.205.000 euros.

Compte tenu de ce qui précède, l’Emetteur annonce son intention d’exercer l’option de remboursement anticipé de ces titres à la prochaine date d’exercice de l’option.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat, ou la sollicitation d’une offre de vendre les Instruments aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon ni dans quelconque autre juridiction, y compris en France. La distribution de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes qui viendraient à être en possession du présent communiqué de presse sont tenues de s’informer de ces restrictions et de les respecter. Aucune communication ne peut être distribuée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’agrément est requise. Aucune action n'a été ou ne sera entreprise dans un pays où une telle action serait requise. CIC décline toute responsabilité en cas de violation par une quelconque personne de ces restrictions.

