COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 25 NOVEMBRE 2024





EXOSENS INTÈGRE L’INDICE MSCI FRANCE SMALL CAP





Exosens (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce qu’il va intégrer l’indice MSCI France Small Cap suite à la révision trimestrielle des indices MSCI.

L’intégration d’Exosens dans cet indice sera effective le 25 novembre 2024 après bourse.

L’action Exosens fait déjà partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All- Tradable, et figure également sur le segment Euronext Tech Leaders.

« Nous sommes ravis de l’intégration prochaine d’Exosens dans l’indice MSCI France Small Cap, qui représente une étape importante en tant qu’entreprise cotée depuis notre introduction en bourse de juin 2024. Ceci contribuera à accroître la visibilité et la liquidité du titre sur les marchés financiers », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens est inclus dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All- Tradable, et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Plus d’informations : exosens.com

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Presse

Brunswick, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

