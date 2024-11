Anni Wahlroos nimitetty Innofactorin varatoimitusjohtajaksi

Innofactor Oyj:n pörssitiedote 25.11.2024 klo 20.00

Innofactor Oyj:n hallitus on nimittänyt Anni Wahlroosin yhtiön varatoimitusjohtajaksi (Deputy CEO) 25.11.2024 alkaen. Hän jatkaa Innofactor-konsernin HR-johtajana (Chief People Officer) sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Sami Ensiolle. Wahlroos on työskennellyt Innofactorilla vuodesta 2015 ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2022 lähtien.

”Olen kiitollinen ja nöyrä saamastani luottamuksesta. Meillä Innofactorilla on Pohjoismaiden upeimmat ammattilaiset ja asiakkaat, joiden kanssa on ollut ilo ja kunnia tehdä unelmatyötäni jo kymmenen vuoden ajan. Innofactorin uusi strategia, nopeasti muuttuva maailma ja tekoäly tuovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa”, toteaa Anni Wahlroos.

"Olen todella iloinen Annin nimityksestä varatoimitusjohtajaksemme. Anni on osoittanut kymmenen vuoden aikana Innofactorissa poikkeuksellista osaamista ja sitoutumista yhtiöön ja työhönsä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Innofactorin toiminnan keskiössä – PeopleFirst. Olen vakuuttunut, että Anni pystyy toiminnallaan edelleen kehittämään Innofactoria ja auttamaan yhtiötä saavuttamaan kasvutavoitteensa myös jatkossa", toteaa toimitusjohtaja Sami Ensio.

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles #BeTheRealYou