Muutos Innofactor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan vuonna 2025

Innofactor Oyj:n pörssitiedote 25.11.2024 klo 20.05

Innofactor siirtää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 25.6.2025. Aiemmin ilmoitetusta alustavasta päivämäärästä poiketen, varsinaista yhtiökokousta ei näin ollen tulla pitämään 23.4.2025.

Onni Bidco Oy on 25.11.2024 ilmoittanut käyttävänsä osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastavansa kaikkien muiden jäljellä olevien Innofactorin osakkeenomistajien omistamat osakkeet.

Espoossa 25.11.2024

INNOFACTOR OYJ

Eija Theis, lakiasiainjohtaja

