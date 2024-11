Probe Gold fait progresser les études de base et les programmes d'obtention de permis sur le projet Novador, au Québec

Faits marquants :

Probe a terminé la deuxième année de ses études environnementales de base et devrait les achever en 2025.

de ses études environnementales de base et devrait les achever en 2025. Les études environnementales de base sont essentielles pour obtenir les permis et les approbations qui permettront de faire avancer le projet Novador vers la production.

qui permettront de faire avancer le projet Novador vers la production. Probe collabore activement avec les Premières nations et les parties prenantes locales afin de faciliter le processus d'autorisation.

afin de faciliter le processus d'autorisation. Parallèlement aux études environnementales et sociales, Probe poursuit une campagne de forage intercalaire de 50 000 mètres et mène des études d'ingénierie complètes pour étayer son programme de travail de la préfaisabilité.

TORONTO, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") est heureuse de présenter une mise à jour du programme de développement de Novador, y compris les progrès réalisés dans le cadre de ses études de base sur l'environnement. La société a terminé avec succès la deuxième année de son programme de référence de trois ans, qui se concentre sur la collecte de données sur les composantes biophysiques de la zone du projet. Ces études sont essentielles pour documenter les conditions environnementales existantes et jouent un rôle crucial dans le processus d'obtention des permis, facilitant ainsi l'avancement global du projet Novador.

Outre les travaux environnementaux, Probe s'engage activement auprès des Premières nations et des parties prenantes locales dans le cadre de son engagement à favoriser la collaboration et à faciliter le processus d'autorisation. Grâce à des consultations et à un dialogue continu avec les communautés et les groupes d'intérêt, la société fait des progrès significatifs vers l'acceptabilité sociale du projet Novador.

David Palmer, président-directeur général de Probe, déclare : "Les études de base sont essentielles pour fournir les informations qui nous permettront de prendre les bonnes décisions et de minimiser les impacts sur l'environnement. C'est également l'un des éléments clés du processus d'autorisation, qui se déroule en même temps que d'autres travaux de développement, notamment l'étude de préfaisabilité en cours. Nous prévoyons actuellement que les études de base et l'étude de préfaisabilité seront terminées avant la fin de l'année 2025. Il est essentiel que nous maintenions un calendrier interne agressif pour faire avancer notre projet vers le développement. Notre programme de consultation et d'engagement est un autre élément clé du processus d'autorisation. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les Premières nations, les communautés locales, les agences gouvernementales et les organisations environnementales pour veiller à ce que nos activités soient durables et responsables. Ce travail est essentiel à l'élaboration d'un plan d'exploitation minière plus solide qui répond aux attentes des organismes de réglementation en matière d'autorisation d'exploitation minière.

Les études environnementales de Probe sont axées sur l'établissement d'un état de référence complet des composantes physiques, biologiques et sociales de la zone d'étude du projet, ce qui constitue une base essentielle pour la réalisation d'une étude d'impact approfondie. Cette évaluation de base fournit un point de référence pour évaluer de manière adéquate les effets potentiels du projet sur le milieu environnant.

En 2024, la société s'est concentrée sur plusieurs domaines clés. Probe a achevé la deuxième année d'études sur la végétation, les zones humides, les milieux aquatiques, les populations de poissons et les espèces d'oiseaux, ce qui a permis d'obtenir des informations détaillées sur ces écosystèmes. La société a également élargi la collecte de données sur les composantes environnementales physiques, telles que la qualité des sols, la qualité des eaux de surface et la qualité des eaux souterraines.

Prochaines étapes

À l'horizon 2025, l'entreprise prévoit étendre ses études sur la faune et les paramètres physiques clés, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. D'ici à la fin de l'année 2025, nous avons l'intention d'achever une évaluation de base complète, ce qui nous permettra de passer en toute confiance à la phase d'analyse d'impact, au cours de laquelle les effets potentiels sur chaque composante de l'environnement seront examinés en profondeur.

Parallèlement, Probe mène des études géochimiques pour confirmer que la roche n'est pas génératrice d'acide et qu'elle n'est pas lixiviable, ce qui est essentiel pour atténuer les risques environnementaux à long terme. Ces études sont un facteur essentiel pour l'obtention des permis environnementaux, car des résultats positifs donnent des assurances aux organismes de réglementation, ce qui contribue à rationaliser le processus d'examen des autorisations clés, telles que les autorisations environnementales et la gestion des résidus.

En outre, Probe organise régulièrement des réunions d'information et de consultation des parties prenantes. L'implication et la participation des Premières nations dans le développement du projet Novador est un aspect très important pour la société. Nous restons déterminés à poursuivre les activités d'engagement et de consultation des parties prenantes, un élément essentiel pour garantir l'obtention d'une licence sociale d'exploitation - une considération fondamentale pour les organismes de réglementation.

Probe a déjà reçu du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral des directives détaillées sur les exigences relatives à l'étude d'impact environnemental et social (EIES), ce qui permettra à la société de préparer sa déclaration d'impact.

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 685 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 175 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador, d'une valeur de plusieurs millions d'onces, au Québec, ainsi qu'un projet Detour Gold, au Québec, qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les tendances et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,

Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.probegold.com ou prendre contact avec nous :

Seema Sindwani

Vice-président des relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines " déclarations prospectives " qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent les estimations et les énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "croit", "anticipe", "s'attend à", "estime", "peut", "pourrait", "ferait", "sera" ou "planifie". Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité à identifier des ressources minérales, l'incapacité à convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité à achever une étude de faisabilité recommandant une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité à obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières nations et autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, l'évolution des marchés boursiers, l'inflation, l'évolution des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des matières premières, la conjoncture des marchés financiers, les restrictions sur la main-d'œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur le site SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.