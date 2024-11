Anders H. Nørgaard fratræder som administrerende direktør hos FirstFarms

FirstFarms meddeler hermed at administrerende direktør Anders H. Nørgaard har opsagt sin stilling med virkning fra den 31. august 2025. Anders H. Nørgaard fortsætter sammen med det øvrige ledelsesteam, Søren Bredvig og Michael Hyldgaard, med at varetage rollen som administrerende direktør i selskabet indtil en ny direktør er på plads.

Anders H. Nørgaard har været CEO siden 2012. Anders har ydet en stor indsats og har succesfuldt gennemført transformationen af FirstFarms.

FirstFarms er godt positioneret til at fortsætte vækstrejsen i den igangværende strategiperiode frem mod 2028.

”Jeg vil hermed sige en stor tak til Anders for et tæt og konstruktivt samarbejde i snart 13 år, og ønsker Anders held og lykke med sit nye job, og på vegne af bestyrelsen skal der lyde en stor tak for den store indsats”, siger bestyrelsesformand Henrik Hougaard.

”Jeg vil gerne takke bestyrelsen og medarbejdere for det gode samarbejde, der har kendetegnet alle mine år i FirstFarms. Jeg er stolt over at have medvirket til at udvikle FirstFarms til en stor, moderne virksomhed inden for jordbrug og fødevarer med et sundt og solidt økonomisk fundament samt med et stort potentiale for fortsat vækst,” siger administrerende direktør Anders H. Nørgaard.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt bestyrelsesformand Henrik Hougaard på telefon +45 40 53 62 48.



Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

