FirstFarms A/S – delårsrapport 1. januar – 30. september 2024

Ekstremt vejr påvirker resultatet

Delårsresultatet er påvirket af ekstremt vejr og er ikke tilfredsstillende.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. september 2024.

Hovedtal

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

Omsætning: 327 mDKK (2023: 345 mDKK)

EBITDA: 86 mDKK (2023: 79 mDKK)

EBIT: 41 mDKK (2023: 42 mDKK)

Resultat før skat: 13 mDKK (2023: 28 mDKK)

Omsætningen i perioden falder med 5 procent. Det skyldes primært vanskelige dyrkningsforhold kombineret med forskydning i leveringstidspunkt af afgrøder samt et midlertidigt fald i mælkeproduktionen.

FirstFarms’ strategiske forretningsmodel med fokus på effektivitet i produktionen, cirkularitet, ejerskab af jord samt risikospredning på driftsgrene og geografi betyder, at vi leverer et EBITDA over sidste års niveau. Resultat før skat er lavere end sidste år, primært som følge af højere netto finansielle poster. Renteniveauet og finansielle omkostninger er som forventet.

FirstFarms’ investering i vanding i Rumænien er en succes. Der er høstet 13 tons majs pr. hektar under vanding i efteråret, mod 1,5 tons pr. hektar på arealerne som ikke blev vandet.

Efter afslutningen af Q3 har FirstFarms vedtaget at investere i vanding af yderligere 750 hektar og fordoble silokapaciteten til 46.000 tons i Rumænien. En samlet investering på 80 mDKK, som er en del af Strategi 2028 og vil påvirke indtjeningen positivt i 2025.

Markedspriserne på smågrise og slagtegrise var på et acceptabelt men faldende niveau i Q3. Priserne er faldet yderligere i Q4 og forventes at forblive på nuværende niveau frem til årsskiftet.

Mælkepriserne har været på et tilfredsstillende niveau gennem hele 2024. Desværre var der et midlertidigt fald i mælkeproduktionen mod slutningen af perioden som følge af varmestress.

I Q3 indledte FirstFarms byggeriet af selskabets eget mejeri. Mejeriet ligger i direkte tilknytning til mælkeproduktionen i Slovakiet og skal producere fløde og koncentrerede mælkeprodukter, der skal leveres direkte til fødevareproducenter i Europa. Mejeriet indleder produktionen medio 2025, og er endnu et af koncernens strategiske tiltag, der skal bidrage til den fremtidige vækst og mere bæredygtige produkter.

CEO Anders H. Nørgaard ser positivt på fremtiden:

”Vi har et stærkt økonomisk fundament og et godt likviditetsberedskab. Vi har i år haft fokus på at eksekvere på vores ambitiøse 2028-strategi, og næste år begynder vi at kapitalisere på de iværksatte strategiske indsatser og projekter.

Vi har også en forventning om, at de stigninger vi ser på afgrødepriserne netop nu, vil fortsætte, og at grisepriserne forbliver på nuværende niveau frem til årsskiftet.”

FirstFarms har som langsigtet mål at øge koncernens årlige omsætning til 750 mDKK og EBITDA til mindst 240 mDKK i 2028.

FirstFarms præciserer forventningerne for året til et EBITDA i intervallet 90 - 100 mDKK og et EBIT på 30 - 40 mDKK.

Udmeldte forventninger 2024

mDKK EBITDA EBIT 27. november 2024 (selskabsmeddelelse nr. 13) 90-100 30-40 28. august 2024 (selskabsmeddelelse nr. 10) 90-120 30-60 21. marts 2024 (selskabsmeddelelse nr. 5) 110-140 50-80

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.



Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

