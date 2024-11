EGIDE : EXOSENS ET EGIDE RENFORCENT LEUR PARTENARIAT HISTORIQUE

Bollène, 27 novembre 2024– 18:00 (CET)

EXOSENS ET EGIDE RENFORCENT LEUR PARTENARIAT HISTORIQUE

Egide (Euronext Growth Paris™ - FR0000072373 - ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles et Exosens (Euronext Paris ™ - FR001400Q9V2 – EXENS), société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, sont fiers d'annoncer le renforcement de leur partenariat historique.

Tous deux, acteurs de référence dans leurs domaines d’expertises, organisent une augmentation significative à court terme de leurs capacités de production respectives pour répondre à une demande marché toujours plus forte et continuent à développer de nouvelles solutions innovantes tout en renforçant leur position sur le marché.

Au travers de ce partenariat, la complémentarité des compétences d'Exosens et d'Egide permet de développer des solutions optoélectroniques haute performance.

Ainsi, la précision des composants d'Exosens, alliée au savoir-faire d'Egide dans l'assemblage et la fabrication de connecteurs en céramique cofrittée à haute température (HTCC), garantissent des produits développés en collaboration répondant aux exigences les plus rigoureuses des marchés de la défense, du nucléaire et des sciences de la vie.

Thibaut LAVEISSIERE, Directeur Achat Groupe d’Exosens explique : « L’expertise et le savoir-faire d’Egide sont des atouts indispensables pour nous permettre de proposer des solutions toujours plus performantes et fiables à nos clients. Leur capacité à développer des solutions sur-mesure, parfaitement adaptées à nos besoins, est un facteur clé de notre succès. Nous sommes convaincus que cette collaboration historique et stratégique continuera de porter ses fruits dans les années à venir. »

Philippe BENSUSSAN, Président du Groupe Egide déclare « Notre partenariat avec Exosens est un exemple parfait de la façon dont deux entreprises peuvent unir leurs forces pour créer de la valeur ajoutée. C’est un formidable moteur d'innovation. Nous sommes fiers de contribuer au succès d'Exosens et nous sommes impatients de relever ensemble de nouveaux défis. »

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

A propos du Groupe Exosens - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.exosens.com et LinkedIn

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens est inclus dans les indices MSCI France Small Cap, CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable, et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

