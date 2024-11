Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 2024

Sammendrag

Selskapets positive utvikling fortsatte i tredje kvartal 2024, med ytterligere forbedringer i både inntekter og lønnsomhet. Havila Kystruten rapporterer et styrket driftsresultat (EBITDA) som følge av solid vekst på topplinjen.

Inntektene i tredje kvartal 2024 beløp seg til MNOK 464, en betydelig økning sammenlignet med MNOK 226 i tilsvarende periode i fjor. Dette representerer en vekst på 62 %, justert for økningen i antall skip i drift. For årets ni første måneder var de samlede inntektene MNOK 1 126, opp fra MNOK 515 i fjor.

Inntektsveksten drives av økt beleggsprosent, som steg til 78 % i tredje kvartal fra 70 % i samme periode i fjor, kombinert med høyere gjennomsnittlig lugarinntekt, som steg fra NOK 4 000 til NOK 5 200. Ombordsalget økte, med en gjennomsnittlig inntekt per passasjernatt som gikk opp fra NOK 690 til NOK 770 i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har i Q3 2024 endret metode for rapportering av KPI-er og inkluderer nå nivå for ombordsalg, som omfatter både forhåndssalg og tjenester solgt ombord. Detaljer er redegjort for i selskapets kvartalspresentasjon.

Driftskostnadene utgjorde MNOK 336 i kvartalet, og disse var hovedsakelig knyttet til de ordinære driftskostnadene for de fire skipene i flåten. Selskapet drives av en liten, men effektiv landorganisasjon som gir støtte til skipene i den daglige driften. Økte vare- og lønnskostnader i kvartalet reflekterer både høyere belegg, økt aktivitet om bord, samt årets lønnsoppgjør.

EBITDA for kvartalet endte på MNOK 128, en markant forbedring fra negativ MNOK 36 i tredje kvartal 2023, og en videreføring av den positive utviklingen fra foregående kvartal, Q2 2024.

Resultatet og balansen påvirkes fortsatt av svingninger i valutakurser, spesielt knyttet til norske kroner mot euro, noe som førte til urealisert kurstap i kvartalet. Justert for skipsverdier som hensyntar både meglerverdier og indikativ nybyggkostnad tilsvarende totalt MEUR 700, er selskapets verdijusterte egenkapital betydelig positiv med MNOK 3 858.

Flåtens operasjonelle oppetid var på 97 %. Havila Polaris avbrøt en pågående rundtur i slutten av juli på grunn av varmgang i ett av fremdriftssystemene. Skipet var tilbake i drift den 3. august, og systemet er nå utbedret av den norske leverandøren. CO2-utslippene ble i kvartalet redusert med 30 % sammenlignet med referansetallene fra Kystruten i 2017. Selskapet nådde målet om å redusere matavfall til under 75 gram per gjestedøgn i tredje kvartal, med et faktisk resultat på 66 gram.

Per utgangen av november er 73 % av kapasiteten for 2024 allerede solgt, og selskapet forventer et gjennomsnittlig belegg på om lag 75 % for året.

Fremtidig utvikling

Utsiktene for videre positiv inntektsutvikling i 2025 er gode. Det er generelt økende etterspørsel etter reiser til Norge, og de moderne og miljøvennlige skipene til Havila Kystruten har fått en svært god mottakelse og vunnet flere internasjonale priser.

Selskapets bærekraftige profil verdsettes høyt av markedet, noe som styrker posisjonen for videre vekst gjennom både økte priser og høyere belegg. Med en mer erfaren organisasjon og videreutviklede digitale salgsplattformer fokuserer selskapet på å realisere høyere inntekter, spesielt gjennom direkte bestillinger i egne kanaler, noe som historisk har gitt betydelig høyere priser nær avreisetidspunktet. Per utgangen av november er 41 % av kapasiteten for 2025 allerede booket, til en vesentlig høyere pris. Selskapet vil søke etter å balansere belegg og pris gjennom året for å maksimere marginer.

Tiltak for å øke ombordsalget har fokus. Det jobbes aktivt med både pris- og produktfremmende initiativer som skal bidra til å øke inntektene fra tjenester og opplevelser om bord.

Strategien med å tilby kortere turer åpner videre for nye, spennende kommersielle muligheter, rettet mot reisende med høyere betalingsvillighet. Det er et særlig potensial i å øke belegget og antall passasjerer på den sørgående ruten fra Kirkenes til Bergen, som tradisjonelt har hatt lavere belegg enn den nordgående ruten. Målrettede tiltak og økt markedsføring er iverksatt for å utnytte potensialet.

Ansatte

Havila Kystruten hadde totalt 538 faste ansatte per 30.09.24, hvorav 479 sjøansatte og 59 i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114

Vedlegg