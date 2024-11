28th November 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 27th November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 25,195 Lowest price per share (pence): 820.00 Highest price per share (pence): 845.00 Weighted average price per day (pence): 838.0320

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,815,459 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,858,565 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 838.0320 25,195 820.00 845.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 27 November 2024 08:31:13 61 821.00 XLON 00312613344TRLO1 27 November 2024 08:31:13 54 821.00 XLON 00312613345TRLO1 27 November 2024 08:31:18 28 821.00 XLON 00312613382TRLO1 27 November 2024 08:31:31 197 820.00 XLON 00312613498TRLO1 27 November 2024 09:38:57 102 827.00 XLON 00312654218TRLO1 27 November 2024 10:21:54 99 828.00 XLON 00312669486TRLO1 27 November 2024 10:21:54 64 828.00 XLON 00312669487TRLO1 27 November 2024 10:21:54 103 828.00 XLON 00312669488TRLO1 27 November 2024 10:21:54 55 828.00 XLON 00312669489TRLO1 27 November 2024 10:21:54 64 828.00 XLON 00312669490TRLO1 27 November 2024 10:21:54 103 828.00 XLON 00312669491TRLO1 27 November 2024 10:21:54 103 828.00 XLON 00312669492TRLO1 27 November 2024 10:21:55 51 828.00 XLON 00312669493TRLO1 27 November 2024 10:22:14 619 827.00 XLON 00312669504TRLO1 27 November 2024 10:22:14 480 827.00 XLON 00312669505TRLO1 27 November 2024 10:22:14 61 827.00 XLON 00312669506TRLO1 27 November 2024 10:22:14 73 827.00 XLON 00312669507TRLO1 27 November 2024 10:22:14 67 827.00 XLON 00312669508TRLO1 27 November 2024 10:22:19 714 830.00 XLON 00312669509TRLO1 27 November 2024 10:38:06 59 832.00 XLON 00312670432TRLO1 27 November 2024 10:38:06 64 832.00 XLON 00312670433TRLO1 27 November 2024 10:38:07 253 833.00 XLON 00312670434TRLO1 27 November 2024 10:38:07 54 833.00 XLON 00312670435TRLO1 27 November 2024 10:38:23 454 837.00 XLON 00312670444TRLO1 27 November 2024 10:40:32 422 835.00 XLON 00312670495TRLO1 27 November 2024 10:40:32 24 834.00 XLON 00312670496TRLO1 27 November 2024 10:40:32 371 834.00 XLON 00312670497TRLO1 27 November 2024 11:14:05 99 834.00 XLON 00312671665TRLO1 27 November 2024 11:14:05 99 834.00 XLON 00312671666TRLO1 27 November 2024 11:14:05 99 834.00 XLON 00312671667TRLO1 27 November 2024 11:14:05 98 834.00 XLON 00312671668TRLO1 27 November 2024 11:16:06 319 833.00 XLON 00312671743TRLO1 27 November 2024 11:36:04 314 832.00 XLON 00312672348TRLO1 27 November 2024 11:40:59 59 832.00 XLON 00312672474TRLO1 27 November 2024 11:40:59 61 832.00 XLON 00312672475TRLO1 27 November 2024 12:00:22 10 830.00 XLON 00312673020TRLO1 27 November 2024 12:00:22 185 830.00 XLON 00312673021TRLO1 27 November 2024 12:00:33 195 829.00 XLON 00312673022TRLO1 27 November 2024 12:00:33 480 829.00 XLON 00312673023TRLO1 27 November 2024 12:04:27 104 831.00 XLON 00312673126TRLO1 27 November 2024 12:45:55 208 831.00 XLON 00312674346TRLO1 27 November 2024 12:45:55 687 831.00 XLON 00312674347TRLO1 27 November 2024 12:45:55 71 833.00 XLON 00312674348TRLO1 27 November 2024 12:45:55 8 833.00 XLON 00312674349TRLO1 27 November 2024 12:45:55 278 833.00 XLON 00312674350TRLO1 27 November 2024 12:45:55 81 833.00 XLON 00312674351TRLO1 27 November 2024 12:45:55 101 833.00 XLON 00312674352TRLO1 27 November 2024 12:53:43 44 835.00 XLON 00312674526TRLO1 27 November 2024 13:56:28 297 834.00 XLON 00312675998TRLO1 27 November 2024 13:56:28 40 834.00 XLON 00312675999TRLO1 27 November 2024 13:56:28 58 834.00 XLON 00312676000TRLO1 27 November 2024 13:56:28 99 834.00 XLON 00312676001TRLO1 27 November 2024 13:56:28 99 834.00 XLON 00312676002TRLO1 27 November 2024 13:56:28 1 835.00 XLON 00312676003TRLO1 27 November 2024 14:01:47 321 834.00 XLON 00312676130TRLO1 27 November 2024 14:01:47 293 834.00 XLON 00312676131TRLO1 27 November 2024 14:46:51 160 839.00 XLON 00312678240TRLO1 27 November 2024 14:46:51 21 839.00 XLON 00312678241TRLO1 27 November 2024 14:46:51 146 839.00 XLON 00312678242TRLO1 27 November 2024 14:46:53 1,795 840.00 XLON 00312678244TRLO1 27 November 2024 14:46:53 1,000 840.00 XLON 00312678245TRLO1 27 November 2024 14:46:53 60 840.00 XLON 00312678246TRLO1 27 November 2024 14:46:53 806 840.00 XLON 00312678247TRLO1 27 November 2024 14:46:53 285 840.00 XLON 00312678248TRLO1 27 November 2024 14:46:54 590 839.00 XLON 00312678249TRLO1 27 November 2024 14:46:55 123 841.00 XLON 00312678250TRLO1 27 November 2024 14:46:55 161 842.00 XLON 00312678251TRLO1 27 November 2024 14:46:55 66 842.00 XLON 00312678252TRLO1 27 November 2024 14:46:55 35 842.00 XLON 00312678253TRLO1 27 November 2024 14:46:55 170 842.00 XLON 00312678254TRLO1 27 November 2024 14:47:04 235 843.00 XLON 00312678262TRLO1 27 November 2024 14:47:04 518 842.00 XLON 00312678263TRLO1 27 November 2024 14:47:04 518 841.00 XLON 00312678264TRLO1 27 November 2024 14:47:12 480 843.00 XLON 00312678285TRLO1 27 November 2024 14:47:12 65 843.00 XLON 00312678286TRLO1 27 November 2024 14:47:12 159 843.00 XLON 00312678287TRLO1 27 November 2024 14:47:12 159 844.00 XLON 00312678288TRLO1 27 November 2024 14:47:12 231 844.00 XLON 00312678289TRLO1 27 November 2024 14:47:12 226 844.00 XLON 00312678290TRLO1 27 November 2024 14:47:12 66 844.00 XLON 00312678291TRLO1 27 November 2024 14:47:12 341 843.00 XLON 00312678292TRLO1 27 November 2024 14:47:12 90 843.00 XLON 00312678293TRLO1 27 November 2024 14:47:12 90 843.00 XLON 00312678294TRLO1 27 November 2024 14:47:26 30 844.00 XLON 00312678313TRLO1 27 November 2024 14:47:34 521 843.00 XLON 00312678333TRLO1 27 November 2024 14:47:34 663 842.00 XLON 00312678334TRLO1 27 November 2024 14:47:48 511 840.00 XLON 00312678337TRLO1 27 November 2024 14:54:07 295 844.00 XLON 00312678550TRLO1 27 November 2024 14:54:07 63 844.00 XLON 00312678551TRLO1 27 November 2024 14:54:07 57 844.00 XLON 00312678552TRLO1 27 November 2024 14:54:07 62 844.00 XLON 00312678553TRLO1 27 November 2024 14:54:11 186 845.00 XLON 00312678554TRLO1 27 November 2024 14:54:11 56 845.00 XLON 00312678555TRLO1 27 November 2024 14:54:35 602 845.00 XLON 00312678594TRLO1 27 November 2024 14:54:41 345 845.00 XLON 00312678597TRLO1 27 November 2024 14:54:41 164 845.00 XLON 00312678598TRLO1 27 November 2024 14:58:59 298 845.00 XLON 00312678943TRLO1 27 November 2024 14:58:59 99 845.00 XLON 00312678944TRLO1 27 November 2024 14:58:59 99 845.00 XLON 00312678945TRLO1 27 November 2024 14:58:59 104 844.00 XLON 00312678946TRLO1 27 November 2024 15:40:26 514 845.00 XLON 00312680922TRLO1 27 November 2024 15:42:31 150 845.00 XLON 00312681000TRLO1 27 November 2024 15:42:31 147 845.00 XLON 00312681001TRLO1 27 November 2024 15:43:45 40 844.00 XLON 00312681049TRLO1 27 November 2024 15:43:45 160 844.00 XLON 00312681050TRLO1 27 November 2024 15:43:45 100 844.00 XLON 00312681051TRLO1 27 November 2024 15:45:28 99 843.00 XLON 00312681114TRLO1 27 November 2024 15:45:28 65 843.00 XLON 00312681115TRLO1 27 November 2024 15:45:28 34 843.00 XLON 00312681116TRLO1 27 November 2024 15:54:25 110 845.00 XLON 00312681521TRLO1 27 November 2024 15:55:27 282 845.00 XLON 00312681537TRLO1 27 November 2024 15:55:27 101 845.00 XLON 00312681538TRLO1 27 November 2024 15:55:27 11 845.00 XLON 00312681539TRLO1 27 November 2024 16:00:22 196 845.00 XLON 00312681727TRLO1 27 November 2024 16:00:22 110 845.00 XLON 00312681728TRLO1 27 November 2024 16:01:39 98 845.00 XLON 00312681778TRLO1 27 November 2024 16:01:39 97 845.00 XLON 00312681779TRLO1 27 November 2024 16:02:39 97 845.00 XLON 00312681850TRLO1 27 November 2024 16:02:39 56 845.00 XLON 00312681851TRLO1 27 November 2024 16:02:39 56 845.00 XLON 00312681852TRLO1 27 November 2024 16:17:42 314 845.00 XLON 00312682603TRLO1

