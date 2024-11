Nørresundby, den 28. november 2024

Selskabsmeddelelse nr. 44/2024





RTX’s finansielle forventninger til 2024/25 afspejler en begrænset visibilitet i markedet, da hele industrien på den korte bane oplever markant usikkerhed, forårsaget af makroøkonomiske og geopolitiske faktorer.

RTX’s forventninger til 2024/25:

Omsætning DKK 490-520 mio.

EBITDA DKK 0-20 mio.

EBIT DKK -35 til -15 mio.





Forudsætninger for forventningerne til 2024/25:

Kundernes fokus på at undgå at opbygge lagre, hvilket afspejles i en kort ordrehorisont.

Ingen øvrige væsentlige i konkurrencesituationen og markedslandskabet.

RTX’s omsætning er drevet af en kombination af produktsalg til eksisterende kunder samt opskalering af produktionen af nye produkter til både eksisterende og nye kunder.

Komponent- og logistikomkostninger forventes at have begrænset påvirkning, da forsyningskæderne normaliseres, og vi fortsætter med at have fokus på omkostningerne.

Kapacitetsomkostningerne forventes at være påvirket af inflation på den ene side og prisreduktioner på den anden side.





RTX udvider fortsat kundeporteføljen for at minimere risici og udbygge en mere robust portefølje i segmenterne.

Langsigtede målsætninger

RTX’s langsigtede målsætninger om at nå en omsætning på DKK 1 mia. og en EBITDA margin over 16% gennem vækst i alle tre forretningssegmenter er uændret. Det er imidlertid ikke længere realistisk at indfri forventningerne i 2025/26, hvilket var det oprindelige mål. Den nuværende usikkerhed og mangel på visibilitet afholder os fra på nuværende tidspunkt at sætte et specifikt år for opnåelsen af målsætningen.

RTX offentliggør årsrapporten for 2023/24 den 28. november 2024.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

CFO Mille Tram Lux, Formand for Bestyrelsen Peter Thostrup, Tel. +45 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

