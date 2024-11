Bigbank AS-i AT1 võlakirjade märkimistulemused

Bigbank AS juhatus kinnitas panga esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni lõpliku jaotuse, mille kohaselt jaotatakse kokku 45 investorile 345 võlakirja, nimiväärtusega 10 000 eurot. Emissiooni esialgne maht 3 miljonit eurot märgiti 0,45 miljoni euro võrra üle ning Bigbank AS kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu 3,45 miljoni euroni.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.eu) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.oktoobri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,7 miljardit eurot ning omakapital 267,6 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

