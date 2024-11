Ilkka Oyj Sisäpiiritieto 29.11.2024, klo 9.00



SISÄPIIRITIETO: PROFINDER OSAKSI ILKKA-KONSERNIA JA SUMMA COLLECTIVEA



Ilkka Oyj on hankkinut 29.11.2024 tehdyllä kaupalla omistukseensa Rootfon Oy:n (”Profinder”) koko osakekannan. Profinder tuottaa SaaS-liiketoimintamallilla markkinoiden kattavinta ja laadukkainta kohderyhmädataa B2B- ja B2C-palveluidensa kautta. Yrityskaupalla Ilkka laajentaa markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoiminta-alueen palveluita myyntiteknologiaan ja datapalveluihin strategiansa mukaisesti.



Profinderin tarina alkaa vuodesta 2017 osana LeadDesk Oyj:tä jatkuen kahden vuoden ajan. Pääomasijoittaja Juuri Partners on tullut pääomistajana mukaan kehittämään Profinderin liiketoimintaa vuodesta 2019 alkaen. Yhtiö on viime vuosina keskittänyt toimintaansa jatkuvalaskutteisen palvelun kehittämiseen. Profinderin kasvua ovat edistäneet markkinoinnin ja myynnin työkalujen kasvava kysyntä sekä tähän tarpeeseen vastaava, eri lähteitä yhdistävä ajantasainen kohderyhmädata. Palvelun mahdollistaa käyttäjäystävällinen, jatkuvasti kehitettävä ja myyntijärjestelmiin integroitava pilvipohjainen ohjelmistoalusta.



Vuonna 2023 Profinderin liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (5,5 milj. euroa vuonna 2022) ja käyttökate 0,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Vuonna 2023 taseen loppusumma oli 5,1 milj. euroa (5,0 milj. euroa vuonna 2022), josta oma pääoma 1,6 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Liikevaihto ja käyttökate ovat vuonna 2024 kehittyneet positiivisesti. Profinderin tammi-syyskuun 2024 liikevaihto oli 5,1 milj. euroa ja käyttökate 1,9 milj. euroa. Liikevaihdosta yli 80 % on jatkuvalaskutteista. Profinderin markkina-alueena on Suomi ja sillä on noin 1 300 yritysasiakasta. Yhtiön henkilöstömäärä on 28. Tässä kappaleessa esitetyt luvut ovat konsolidoituja pro forma -lukuja, jotka sisältävät Rootfon Oy:n ja sen tytäryhtiö Leadventure Oy:n luvut.



Osakkeista (100 %) maksettu velaton kauppahinta (EV-arvo) on 20,4 milj. euroa. Lisäksi kaupan yhteydessä Rootfon Oy:n lainoja on uudelleenjärjestelty yhteensä noin 1,6 milj. eurolla. Kauppahinta on rahoitettu kassavaroilla ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Kauppasumma on maksettu kaupantekohetkellä käteisellä.



Osakkeiden kaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Ilkka-konsernin vuoden 2024 liikevaihtoon ja oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon.



Tämä yrityskauppa on merkittävä askel konsernistrategiamme mukaisella digitaalisen kasvun tiellä ja parantaa selvästi kykyämme palvella kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme tarpeita. Profinderin kohderyhmäpalveluiden avulla vahvistamme entisestään asemaamme asiakkaidemme markkinoinnin ja myynnin tuloksellisimpana kumppanina, kertoo Ilkan toimitusjohtaja Olli Pirhonen. Profinderin kehittämä ja SaaS-liiketoimintamallilla toimiva ohjelmistoalusta mahdollistaa liiketoiminnan skaalautumisen ja kannattavuuden paranemisen tulevaisuudessa. Tätä kehitystä Ilkka uutena omistajana haluaa olla osaltaan edistämässä, Pirhonen jatkaa.



Profinderin menestyksekäs kannattavan kasvun matka saavuttaa uuden vaiheen. Olemme nyt osa Ilkka-konsernia ja Summa Collectivea. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta nykyisiin asiakassuhteisiimme. Osaavassa seurassa tulemme nykyisten datapalveluiden ohessa luomaan täysin uusia myynnin, markkinoinnin ja asiakasviestinnän ratkaisuja. Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin kanssa tehty kehitys viiden viime vuoden aikana yhdistettynä henkilöstön korkeaan osaamiseen ovat vieneet meidät Suomen bisneskäytössä olevan kohderyhmädatan kärkeen. Haluan kiittää kaikkia menestyksen rakentamisessa mukana olleita sekä toivottaa uuden ajan tervetulleeksi, toteaa Profinderin toimitusjohtaja Ville Honkimäki.





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Summa Collectiven muodostavat Liana, Evermade, MySome, Myynninmaailma ja Profinder, jotka tuottavat markkinointi-, teknologia- ja datapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.