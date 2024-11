EDF : EDF annonce la signature d’une facilité de crédit syndiquée de 6 Mds€ indexée sur des indicateurs ESG

EDF annonce la signature d’une facilité de crédit syndiquée de 6 Mds€ indexée sur des indicateurs ESG

Le 29 novembre 2024, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a signé une facilité de crédit syndiquée pour un montant de 6 milliards d’euros pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois pour une année. Son coût sera indexé sur trois indicateurs de performance du Groupe en matière de développement durable, en conformité avec les principes applicables aux crédits liés au développement durable (Sustainability Linked Loans Principles) de la Loan Markets Association :

les émissions directes de gaz à effet de serre ;

les émissions de CO 2 évitées ;

les femmes parmi les dirigeants du Groupe.





Cette facilité de crédit est syndiquée auprès de 36 établissements bancaires. Elle vient remplacer les lignes de crédit syndiquées existantes de 4 Mds€ et de 1,5 Md€.

Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Mizuho Bank étaient les coordinateurs de la syndication, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank l’agent de la facilité, Mizuho Bank l’agent de la documentation, et MUFG et Société Générale les coordinateurs ESG.

Cette facilité de crédit indexée sur des indicateurs ESG est en cohérence avec l’engagement d’EDF à œuvrer pour une transition énergétique juste et à contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

