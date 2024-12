Registrering af kapitalforhøjelse med 24.554.416 nye aktier gennemført

IKKE TIL UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE MEDDELELSE ER IKKE ET PROSPEKT OG UDGØR IKKE ET OFFENTLIGT UDBUD AF NOGEN AF DE VÆRDIPAPIRER, DER ER BESKREVET HERI.





I forbindelse med den rettede emission, der blev offentliggjort den 27. november 2024, meddeler bestyrelsen for Bang & Olufsen (”B&O” eller ”Selskabet”) hermed, at Selskabet har registreret kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. Kapitalforhøjelsen udgør nominelt DKK 122.772.080, svarende til 24.554.416 aktier á DKK 5,00 ("Nye Aktier”), svarende til ca. 20% af Selskabets registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 16,7% af aktiekapitalen efter kapitalforhøjelsen.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S den 4. december 2024.

Efter registreringen af kapitalforhøjelsen udgør aktiekapitalen i B&O nominelt DKK 736.632.515 fordelt på 147.326.503 aktier á DKK 5,00. Det samlede antal stemmerettigheder i B&O er 147.326.503.

Der henvises til selskabsmeddelelser nr. 24.18 og nr. 24.19.

En opdateret version af vedtægterne kan findes via dette link: https://investor.bang-olufsen.com/policies-and-charters/.

Global Koordinator og Bookrunner

Carnegie Investment Bank, Filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige (“Global Koordinator og Bookrunner”) har fungeret som Global Koordinator og Bookrunner i forbindelse med Udbuddet.

For yderligere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting, Investor Relations

+45 41 53 73 03

