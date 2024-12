CATANA GROUP : RESULTATS 2023:/2024 / Plus haut niveau historique de la rentabilité nette : 12,9% du CA / Proposition d’un dividende de 0,18 centimes d’euros/Proposition d’un dividende de 0,18 centimes d’euros/Proposition de transfert sur l

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 2 décembre 2024 à 18h

CATANA GROUP

EXERCICE 2023/2024

Plus haut niveau historique de la rentabilité nette : 12,9% du CA

Proposition d’un dividende de 0,18 centimes d’euros

Vers une année 2024/2025 transitoire

Proposition de transfert sur le marché Euronext Growth

En M€ 2023/2024 2022/2023 Chiffre d’Affaires 229,5 207,3 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 101,1

- 27,5

- 54,9

- 1,9

- 7,8



+ 1,8





- 118,3

- 21,9

- 56,0

- 1,7

- 7,2



+ 23,2

+ 0,2 Résultat Opérationnel Courant + 38,1 + 25,6 Autres charges et produits opérationnels - 0,7 - 0,2 Résultat Opérationnel + 37,4 + 25,6 Résultat financier + 2,4 + 1,4 Charge ou produit d’impôt - 11,1 - 6,9 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 28,7 + 20,0 Résultat Net part du Groupe + 29,7 + 19,3 Capacité d’autofinancement + 35,3 + 30,5 Investissements - 25,8 - 9,8 Cash net (+) + 16,3 + 37,7 Dont trésorerie disponible + 50,2 + 63,1 Dont dettes financières (*) - 33,9 - 25,4 Capitaux propres part du Groupe 93,5 72,8

(*) Pour favoriser la comparaison entre les exercices, ce poste est indiqué hors impact des nouvelles concessions sur 25 ans obtenues sur l’exercice par Port Pin Rolland (83) et Aveiro (Portugal) valorisées à 11 M€ qui doivent être inscrite en actif incorporel et passif financier conformément aux normes IRFS

Le Conseil d’Administration de CATANA GROUP qui s’est réuni le 2 décembre 2024, sous la présidence d’Aurélien PONCIN, a arrêté et approuvé les comptes consolidés de l’exercice 2023/2024.

Porté par le succès sans précédent du concept BALI sur un marché structurellement bon, largement mis en surrégime après la crise sanitaire, CATANA GROUP clos une décennie exceptionnelle tant sur son placement durable sur l’échiquier mondial du marché mondial des multicoques que la mise en place d’un modèle d’entreprise rentable et agile. Avec ces fondamentaux puissants, le Groupe peut à la fois s’adapter à la nouvelle donne d’un marché doit reprendre son souffle et poursuivre ses investissements pour conquérir de nouvelles zones porteuses du marché des catamarans.

Depuis 10 ans, un taux moyen de croissance supérieur à 20%, confirmant plus que jamais le succès d’une stratégie

Totalement recentré depuis 10 ans sur le marché des multicoques, CATANA GROUP est parvenu à conquérir une part de marché significative du segment des multicoques de loisirs, grâce au concept innovant BALI, propulsant le Groupe de 34 M€ de chiffres d’affaires à 229 M€.

Puissamment mis en orbite par l’audace de ce concept dans un marché des multicoques de plus en plus dominant sur le segment des voiliers, le Groupe a su très rapidement trouver un modèle de croissance rentable. Très peu ralenti en 2020 par la crise sanitaire, CATANA GROUP a été également très opportuniste avec les ingrédients euphoriques post COVID qui ont littéralement « dopé » le marché entre 2021 et 2022.

Ainsi, par un pilotage agile et rigoureux de ses productions, le Groupe a profité de ces deux années exceptionnelles de commandes pour se positionner fortement sur le marché (+46% en 2022 et +36% en 2023) venant s’arroger une place dans le leadership mondial. Dans le même temps, CATANA GROUP a aussi embarqué un carnet de commandes long qui lui a procuré un amortisseur efficace alors que les taux de prises de commandes chutaient en 2023, sous l’effet de l’inversion de facteurs tels que la retombée de l’euphorie post COVID et la hausse des taux d’intérêts. Cette tendance a été également amplifié par les limites de la politique de répercussion systématique des hausses de matières premières sur les clients (+30 à 40% d’augmentation des prix des bateaux sur les trois dernières années), créant un attentisme prononcé.

Cet amortisseur a ainsi permis au Groupe d’intégrer en douceur un ralentissement de marché tout aussi net que l’euphorie post COVID, et d’absorber les annulations et reports d’un grand loueur en difficultés commerciales et financières, régularisées depuis. Dans ce cadre, et malgré un marché globalement très atone, CATANA GROUP est parvenu à enregistrer un exercice 2023/2024 en croissance de plus de 10%.

Une rentabilité à son plus haut niveau historique

Face à la forte hausse du coût des matières premières depuis la crise sanitaire, CATANA GROUP, comme l’ensemble de la profession, avait fait le choix d’une répercussion systématique sur les prix de vente des bateaux.

Compte tenu de la présence d’un carnet de commandes long ne tenant pas compte de toutes ces hausses tarifaires, le Groupe avait enregistré un effet de ciseaux sur l’exercice 2022/2023 avec une structure de coûts intégrant toutes les hausses des prix matières mais un chiffre d’affaires n’intégrant pas encore les révisions à la hausse des tarifs. Cette situation avait compressé de près de 4 points la rentabilité opérationnelle, qui restait cependant sur les meilleurs niveaux du secteur nautique.

Au cours de l’exercice 2023/2024, outre une nouvelle croissance rentable de son activité, le Groupe a retrouvé un parfait alignement entre ses prix de vente et ses coûts matières lui permettant de retrouver ses meilleures performances opérationnelles.

Le résultat opérationnel s’établi ainsi à 37,4 M€ contre 25,6 M€ en 2022/2023 (+ 46%) et représente 16,29% de son chiffre d’affaires.

Le résultat net « part du Groupe » progresse également fortement (+ 53%) et s’établit à 29,7 M€ soit 12,9% du chiffre d’affaires.

Une structure financière robuste, mise à contribution pour l’adaptation au marché actuel et la préparation des prochains cycles de fortes croissances

Avec ce nouvel exercice rentable, la capacité d’autofinancement de l’entreprise est positive de 35,3 M€, en hausse de 15,8% par rapport au dernier exercice.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR° intègre les conséquences du réajustement du marché avec une baisse de la profondeur du carnet de commandes et des acomptes associés, et intègre les décalages de paiement du loueur en difficulté à hauteur de 9,5 M€. Dans ce contexte, la variation du BFR agit ainsi négativement sur la trésorerie à hauteur de 22 M€

Le flux de trésorerie lié aux investissements intègre déjà pleinement le plan d’ambition long terme du Groupe. Marqué par la politique volontariste du CATANA GROUP en termes de développements de nouveaux produits et surtout par la construction de la nouvelle usine d’Aveiro (Portugal) qui produira toutes les unités du nouveau pôle motonautique du Groupe (YOT), ce flux affiche un débours de 25,8 M€ contre 9,8 M€ pour l’exercice 2022/2023.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement représente un débours net de 0,4 M€ après 4,5 M€ de distribution de dividendes, 4,8 M€ de rachat d’actions propres, et un encaissement net de 8,9 M€ entre les mises en place de nouveaux emprunts et les remboursements effectués.

Mécaniquement, la variation annuelle de trésorerie de CATANA GROUP ressort négative de 13 M€, la trésorerie du Groupe étant positive de 50 M€.

Enfin, le Groupe renforce de manière importante ses fonds propres qui ressortent à 99,7 M€ pour l’ensemble consolidé et 93,5 M€ pour la « part du groupe » sur un bilan total de 226 M€.

CATANA GROUP sur le double front de l’adaptation à la donne actuelle du marché et sur l’ouverture de sa prochaine décennie vertueuse.

Outre l’inversion de facteurs économiques qui ont stoppé l’euphorie d’activité enregistrée post COVID, le Groupe a identifié que la répercussion systématique des hausses des matières premières sur les prix de vente des bateaux, réalisée à un moment où la demande était supérieure à l’offre, avait finalement abouti à un attentisme total des clients dès 2023, dans un monde mettant derrière lui l’épisode d’hyper inflation et enregistrant des baisses sur certains cours de matières premières.

Ne cachant ni les raisons opportunistes de telles hausses de prix dans le passé, ni la réduction progressive enregistré par le Groupe sur de nombreux prix d’achat de matière, le management du Groupe a fait le choix de la clarté et de la transparence. Dès le début de l’exercice 2024/2025, CATANA GROUP a fait le choix de procéder à une baisse générale de ses tarifs (de 2 à 8% selon les modèles), seul levier selon lui pour retrouver progressivement une visibilité accrue sur ses carnets de commandes.

S’il est encore trop tôt pour se risquer à des conclusions sur les perspectives de l’exercices en cours, les premiers indicateurs des 3 premiers mois de salons nautiques, semblent valider cette stratégie, avec un taux de prises de commandes supérieur à la même période l’année dernière.

Cette progression pourrait indiquer que le marché a atteint un point bas en 2023/2024 et pourrait reprendre progressivement des couleurs tout au long de l’exercice. Il convient cependant d’être encore prudent à ce stade compte tenu des facteurs économiques ou géopolitiques instables du moment.

Dans le même temps, CATANA GROUP continue à dérouler son plan de développement dont les ingrédients embarqueront le Groupe dans une nouvelle phase de croissance significative pour les années à venir :

Le déploiement de son nouveau pôle motonautique YOT qui connaitra cette année une phase importante avec le lancement de sa nouvelle usine d’Aveiro dont un bâtiment a déjà commencé son exploitation depuis octobre dernier.





La conquête de relais de croissance forts dans le pôle voile avec le redéploiement de la marque CATANA mais aussi l’entrée du Groupe sur le segment des bateaux de grandes tailles. Ces deux projets nécessiteront des solutions industrielles que le Groupe dessine progressivement.





AG Mixte du 27 février 2025 : proposition de versement d’un dividende de 0,18 € par actions et proposition de transfert des titres de CATANA GROUP sur Euronext Growth Paris

Après ce très bon exercice 2023/2024, le conseil d’administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale mixte qui se tiendra le 27 février prochain, le versement d’un dividende de 0,18 € contre 0,15 € en 2022/2023 (+20%)

Le projet de transfert des titres de CATANA GROUP sur Euronext Growth Paris sera également soumis au vote de l’assemblée générale. Ce projet fait l’objet ce jour d’un communiqué séparé.

A l’issue de cet exercice, Aurélien PONCIN, Président Directeur Général de CATANA GROUP déclare :

« 10 ans après le recentrage de notre Groupe sur le segment des multicoques et le lancement de la très audacieuse aventure BALI, nous sommes fiers du chemin parcouru et des performances accomplies comme en témoignent ces résultats 2023/2024 fantastiques et historiques. C’est l’occasion pour moi d’adresser mes remerciements à nos clients et à toutes nos équipes pour leur fidélité et leur dévouement au quotidien. Mais ce n’est qu’une étape, certainement pas un aboutissement. Beaucoup s’inquiètent de la réduction du marché depuis 2023, nous n’en faisons pas partie. Nous opérons dans un marché de tous temps cyclique, ce n’est pas d’hier, mais nous avons l’agilité et l’expérience pour y faire face sereinement. Les dernières semaines sont de plus très encourageantes sur le plan commercial après des décisions claires et transparentes de notre part. J’ajoute que cette situation n’est que transitoire et n’obère en rien les plans ambitieux que nous nous fixons pour la prochaine décennie avec des leviers de croissance conséquents pour lesquels nos équipes s’emploient déjà depuis plusieurs mois avec la détermination qui les caractérise. La défense d’un modèle entrepreneurial familial, basé sur le très long terme, sera également pour moi une priorité, car il est le seul garant d’un modèle d’entreprise en capacité de faire face aux périodes les plus difficiles comme les plus fastes avec toujours le même niveau d’équilibre et de responsabilité entre les intérêts des clients, des salariés et des actionnaires. J’ai la conviction que la poursuite du leadership français dans le nautisme mondial est à ce prix comme son histoire en témoigne »

