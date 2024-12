Cegedim Business Services renforce sa position sur le marché de la santé grâce à un partenariat stratégique avec Promedeo

Il intègre désormais la technologie RFID dans sa solution Hospitalis et se distingue avec une offre inédite capable de combiner RFID, IoT et EDI

Boulogne-Billancourt, France, le 3 décembre 2024 – Cegedim Business Services, acteur majeur de la transformation digitale, annonce un partenariat stratégique avec Promedeo, spécialiste des solutions RFID. Cette nouvelle collaboration propose une solution de gestion et de traçabilité des stocks pour les établissements de santé, intégrant les technologies RFID, EDI et objets connectés (IoT). Elle marque une avancée majeure dans l’optimisation des flux logistiques pour les hôpitaux et leurs fournisseurs.

Avec cette solution, Cegedim Business Services devient le premier éditeur à intégrer les identifiants RFID1 dans les messages numériques (EDI) d’expédition des dispositifs médicaux adressés par les fabricants et distributeurs, permettant une gestion d’inventaire automatisée et sécurisée. Le message numérique d’expédition comprendra notamment l’IUD du dispositif médical, le N° de lot et de série, la date de péremption et l’ID du tag RFID. Associée aux armoires connectées (iOT) et aux lecteurs de masse RFID de Promedeo, cette technologie va permettre d’apporter des bénéfices concrets aux établissements de santé :

Gestion simplifiée des dispositifs médicaux pour les prêts, dépôts et achats fermes. Inventaire automatisé en temps réel pour les dispositifs médicaux (DMI, DMS), réduisant les tâches administratives. Visibilité immédiate des stocks , permettant une gestion proactive et évitant les ruptures et surstocks, avec une réduction estimée de 30 à 50 % des coûts liés au surstockage. Fiabilisation des commandes grâce à une visibilité partagée des inventaires entre établissement et fournisseur, notamment pour les DMI (Dispositifs Médicaux Implantables) en dépôt. Réduction des erreurs liées à la lecture des codes barre 1D/2D/Datamatrix positionnés sur les dispositifs médicaux.





En intégrant les équipements connectés à base de RFID et d’iOT de Promedeo, les logiciels métiers de Cegedim Business Services allègent la charge des soignants en rendant les inventaires jusqu'à 10 fois plus rapides qu’avec les méthodes classiques. Les dispositifs médicaux sont réceptionnés à la pharmacie avec un lecteur mobile, assurant une traçabilité en continu jusqu’à leur utilisation auprès des patients.

Avec cette combinaison unique de RFID, IoT et EDI, Cegedim Business Services se distingue comme le premier acteur capable d'assurer une interopérabilité complète entre fabricants, établissements de santé et équipementiers de solutions RFID connectées, répondant ainsi aux nouveaux enjeux de gestion hospitalière.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Cegedim Business Services, acteur majeur dans la gestion des flux numériques dans l’écosystème hospitalier avec sa solution Hospitalis. Ce partenariat va nous permettre d’accélérer le déploiement des solutions RFID dans les hôpitaux français. En effet, l’intégration de l’information RFID dans les messages EDI est essentielle pour pouvoir proposer une solution intégrée aux fabricants et aux établissements de santé. Cette approche globale permet de gagner un temps précieux à la PUI, de fiabiliser la gestion des stocks et de garantir une parfaite traçabilité des dispositifs médicaux », explique Jean Michel Dabadie, Président de Promedeo.

« Ce partenariat avec Promedeo marque une étape décisive pour Cegedim Business Services dans notre ambition d’apporter des solutions toujours plus innovantes aux établissements de santé. L'intégration de la RFID combinée à notre expertise en EDI et IoT révolutionne la gestion des stocks de dispositifs médicaux en offrant une visibilité en temps réel tout en réduisant considérablement les coûts liés au surstockage et aux pertes. Inspirée des innovations déployées dans la grande distribution, nous nous sommes engagés avec Hospitalis à intégrer la technologie RFID dans la supply chain des dispositifs médicaux à destination des hôpitaux. Cette avancée technologique, largement plébiscitée par de nombreux hôpitaux, répond aux défis opérationnels actuels. Le couplage des technologies EDI, RFID et IoT sera au cœur de notre nouvelle offre HOSPI-DM, prévue pour 2025 », explique Christophe Couvreur, Directeur d’Activité Santé Hôpital chez Cegedim Business Services.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

A propos de Promedeo :

Créée en 2016 par trois associés (Jean-Michel Dabadie, Guillaume Bénard et Luc Marchand), la société Promedeo s’est donnée pour mission de fournir des solutions logistiques innovantes aux hôpitaux, notamment pour la gestion des stocks des dispositifs médicaux et la logistique inter-établissements de produits de santé sensibles (campagne vaccinale, parcours HAD). Promedeo commercialise des produits et services utilisant la technologie RFID. Promedeo est actuellement leader du marché français des armoires connectées pour les DM grâce à ses référencements auprès d'UniHA, du Resah et de CAHPP.

1 RFID : Radio Frequency Identification, méthode permettant de mémoriser et récupérer des données à distance par transfert d'énergie électromagnétique.

