Les LNC poursuivent leur parcours vers des opérations plus durables

CHALK RIVER, Ontario, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, sont heureux d’annoncer la publication du Rapport sur la durabilité 2023-2024, un document complet qui suit le parcours de l’entreprise vers des opérations plus durables. Publié pour la première fois en 2021, le rapport est produit annuellement par les LNC et fournit un aperçu des efforts continus de l’entreprise afin d’intégrer la durabilité dans l’exploitation de tous les sites qu’elle gère au nom d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL).

Les LNC s’engagent à protéger l’environnement et à faire leur part pour atténuer les changements climatiques, et ils ont établi des objectifs liés au rendement environnemental, y compris les émissions de carbone, l’efficacité énergétique, la biodiversité et la gestion des déchets. Les LNC sont également profondément engagés à favoriser un environnement de travail sain pour tout le personnel et les entrepreneurs, et à poursuivre un engagement significatif avec les communautés locales et autochtones. Le Rapport sur la durabilité détaille les efforts des LNC afin d’élargir les possibilités économiques pour les entreprises autochtones et les organisations locales des communautés autour de ses sites d’exploitation. En travaillant à l’atteinte de ces objectifs, les LNC ont réalisé des améliorations importantes dans de nombreux domaines clés, qui sont tous suivis dans cette plus récente édition du Rapport sur la durabilité.

« Cette année, les LNC ont encore une fois accompli de nombreuses réalisations, grandes et petites, qui sont importantes pour l’avenir de notre entreprise, pour la santé et le bien-être des personnes et des communautés que nous sommes fiers de servir et pour la prospérité que nous voulons tous et toutes pour ce pays », a commenté Jack Craig, président et chef de la direction des LNC. « Ces progrès s’étendent également à notre programme de travail. L’avenir vers lequel nous travaillons collectivement, un pays avec un environnement propre, une économie vivante et dynamique, et une population saine et sécurisée, nécessite la poursuite de l’innovation technologique et des progrès scientifiques. Et il est de plus en plus évident que nous ne pouvons tout simplement pas réaliser cet avenir sans les contributions de la science et de la technologie nucléaires ».

« Ce n’est pas un secret, l’impact positif de la science et de la technologie nucléaires sur le monde qui nous entoure », a commenté Fred Dermarkar, président et chef de la direction d’EACL. « Le travail que font les LNC, qui traite du déclassement, des déchets anciens et de nouvelles technologies et sciences nucléaires intéressantes, a un impact positif important sur notre environnement ainsi que sur la santé et le bien-être des Canadiens. Mais ce que nous faisons est aussi important que la façon dont nous le faisons – c’est pourquoi je suis si heureux de voir le rapport sur le développement durable des LNC. Pour EACL, il est d’une importance cruciale de travailler à la durabilité, de trouver des façons efficaces et plus écologiques de faire les choses. Ce rapport montre comment les LNC travaillent pour répondre aux attentes du gouvernement et des Canadiens en matière de leadership dans ce domaine, et j’espère qu’elles auront encore plus de succès dans les années à venir. »

Au cours de l’exercice financier à venir, les LNC créeront un bureau de la durabilité officiel pour guider, coordonner et promouvoir la durabilité dans l’ensemble de l’entreprise. Guidé par la stratégie d’entreprise Vision 2030 des LNC, le bureau de la durabilité travaillera en étroite collaboration avec tous les services des LNC, EACL et les parties prenantes pour s’assurer que la durabilité est prise en compte et intégrée dans tous les domaines de ses opérations, de ses politiques et de ses plans.

« En tant qu’organisation de recherche de classe mondiale, je crois que les LNC sont en bonne position pour faire preuve de leadership en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et pour faciliter la transition vers une économie carboneutre en aidant à façonner l’avenir de l’énergie propre », a commenté Dilhari Fernando, le nouveau chef de la stratégie de durabilité (CSSO) des LNC. « Comme l’indique ce rapport, nous avons pris des mesures concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, protéger la nature et la biodiversité, assurer la sécurité de notre personnel et les positionner pour la réussite, et nous engager de manière plus significative auprès des peuples autochtones et nos autres parties prenantes. Cet engagement inébranlable en faveur de la durabilité a permis d’établir une base solide sur laquelle nous sommes impatients de nous appuyer dans les années à venir ».

Parmi les nombreux faits marquants relevés dans le rapport cette année, les LNC ont :

Réduit leurs émissions de 51 % comparativement au niveau de 2005 sur le site des Laboratoires de Chalk River, rapprochant le campus de la carboneutralité d’ici 2040.

Détourné environ 77 % (231 tonnes) de déchets opérationnels des LNC et environ 83 % (9 130 tonnes) de déchets de construction et de démolition des sites d’enfouissement, dépassant leurs objectifs annuels de 2023.

Célébré l’ouverture du Centre de collaboration scientifique aux Laboratoires de Chalk River, un nouveau complexe de bureaux et de collaboration qui a reçu de nombreux prix pour sa conception durable, y compris l’utilisation de bois massif canadien et des caractéristiques d’efficacité en matière d’eau et d’énergie.

Signé deux ententes à long terme avec les communautés autochtones, contribuant à un total de 33 ententes qui officialisent notre engagement envers le respect mutuel, la collaboration et les occasions économiques avec les Premières Nations voisines.

Mené leurs activités pendant 2,6 millions d’heures consécutives en 2023 sans accident avec arrêt de travail.

Nommé un nouveau chef de la stratégie de durabilité pour développer leur stratégie ESG, superviser l’intégration ESG et améliorer la collaboration entre les LNC et les détenteurs de droits et les parties prenantes sur les questions ESG.

Conclu de nouveaux partenariats universitaires avec des universités pour faire progresser les priorités de recherche, partager les ressources et mieux développer les futurs professionnels de l’industrie, ce qui porte le nombre total de partenariats universitaires à sept.

Donné 187 000 $ à 41 organismes de bienfaisance et organisations qui contribuent à la santé et au bien-être de leurs communautés locales, y compris les organismes de bienfaisance pour enfants, les centres de prévention de la violence, les banques alimentaires locales et les clubs sportifs. Ces dons ont été faits par des employés des LNC, avec un financement fourni par l’Alliance nationale pour l’énergie du Canada (ANEC).

Les employés des LNC ont également fouillé profondément dans leurs propres poches pour contribuer aux personnes dans le besoin cette année, recueillant plus de 85 000 $ par l’entremise de la campagne annuelle de Centraide pour les démunis, et un record de 67 000 $ par l’entremise du tournoi annuel de hockey des Black Bears, qui a également été donné à des causes locales, y compris les fondations hospitalières locales et le Robbie Dean Centre.



Si vous souhaitez en apprendre davantage à propos des LNC, ou consulter le Rapport sur la durabilité 2023-2024 de l’entreprise, veuillez consulter www.cnl.ca.

À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/?lang=fr.

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

media@cnl.ca

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d38c4ef9-7c8b-40be-b4c2-17aeb4de3130/fr