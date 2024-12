SAFE GROUP - Contrat de distribution signé avec Wenzel

Contrat de distribution signé avec Wenzel

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 4 décembre 2024 à 18h. Safe SA (la « Société ») annonce la signature de contrats stratégiques entre les sociétés Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale, et Wenzel Spine, société américaine spécialisée dans le développement de technologies chirurgicales mini-invasives et de plateformes analytiques pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale, notamment connue pour sa gamme de cages autonomes extensibles.

Ces accords incluent un contrat de distribution de la gamme d’implants et d’instruments à usage unique de la société SAFE Orthopaedics ainsi qu’un contrat de production auprès de Safe Medical pour la consultation et le développement futurs de solutions prêtes à l'emploi et la fabrication de la gamme d'implants, y compris les produits futurs qui n'ont pas encore été mis sur le marché. Cela marque une étape importante dans le développement et la distribution de solutions innovantes pour la prise en charge des troubles vertébraux. En combinant l’expertise et les ressources des deux entreprises, ce partenariat promet de transformer le paysage des traitements orthopédiques, en mettant à disposition des praticiens des technologies avancées et fiables.

Un partenariat au service de l’innovation et de l’efficacité clinique

Safe et Wenzel travailleront en étroite collaboration pour renforcer leurs offres de produits et développer de nouvelles solutions à la fois plus efficaces et plus accessibles. Ce partenariat vise à offrir aux professionnels de santé des dispositifs médicaux de dernière génération, capables d'améliorer la précision des traitements tout en réduisant les risques pour les patients.

"Nous sommes heureux de collaborer avec Wenzel, une entreprise qui partage notre vision d’un avenir où l'innovation technologique optimise les soins de santé", déclare Philippe Laurito, Directeur Général de Safe "Ce partenariat va nous permettre d’accélérer le déploiement de technologies de pointe, essentielles pour traiter de manière plus efficace et moins invasive les pathologies de la colonne vertébrale."

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics concoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

A propos de Wenzel Spine, Inc.

Wenzel Spine, Inc. est une société de technologie médicale qui se consacre à la fourniture de solutions mini-invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale. Basée à Austin, Texas, Wenzel Spine se concentre sur la fourniture de solutions chirurgicales qui améliorent la qualité globale des soins de la colonne vertébrale en simplifiant les procédures et en réduisant le temps de récupération. Wenzel Spine cherche à améliorer la qualité de vie des patients en concevant et en produisant des dispositifs de la plus haute qualité pour aider ses clients chirurgiens dans les soins et le traitement de leurs patients.

Pour plus d'informations : www.wenzelspine.com

