Virtune meddelar en ändring av den underliggande kryptotillgången för Virtune Polygon ETP från Polygon (MATIC) till Polygon Ecosystem Token (POL)

Stockholm, 5 december 2024 - Virtune meddelar att efter Polygons uppgradering för att förbättra sin ursprungliga tokens användbarhet och stödja ett växande nätverk av blockkedjor, kommer Polygon (MATIC) att ersättas av Polygon Ecosystem Token (POL) som den underliggande kryptotillgången för Virtune Polygon ETP (ISIN-kod: SE0021630217, tickernamn: VIRPOLY) idag den 5 december 2024.

Meddelande om ändrade villkor

Från och med idag den 5 december 2024 kommer den underliggande kryptotillgången för VIRPOLY att konverteras från Polygon (MATIC) till Polygon Ecosystem Token (POL). Observera att ändringen av den underliggande kryptotillgången för denna ETP inte kommer att påverka investerarna, annat än byte av den underliggande tillgången till POL, som korrelerar med värdeutvecklingen av MATIC. Inga åtgärder krävs från investerarna och ETP:n kommer att fortsätta att verka som vanligt och vara tillgängliga för handel under Nasdaq Stockholms öppettider.

Relevant börshandlade produkt

ETP: Virtune Polygon ETP

Bloomberg: VIRPOLY SS

WKN: A4AGZP

ISIN: SE0021630217

Ticker: VIRPOLY

Avvecklingsvaluta: SEK

Marknadsplats för initial notering: Nasdaq Stockholm

Handelsvaluta på Nasdaq Stockholm: SEK

Ändring:

Tidigare underliggande kryptotillgång: Polygon (MATIC)

Ny underliggande kryptotillgång: Polygon Ecosystem Token (POL)

Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com

