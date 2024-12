KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.12.2024 KLO 14.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kalmarin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (“Nimitystoimikunta”) ehdottaa 27.3.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kalmarin hallituksessa olisi kahdeksan jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyisistä jäsenistä Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Casimir Lindholm. Casimir Lindholmin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Kalmarin verkkosivuilla: https://www.kalmar.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Kalmar Oyj:llä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2024)

hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa (95 000 euroa vuonna 2024)

hallituksen muille jäsenille 80 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2024)

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa (20 000 euroa vuonna 2024)

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille 10 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2024)

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2024)

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2024)

Hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 15 000 euroa (enintään 15 000 euroa vuonna 2024)

Hallituksen muiden valiokuntien jäsenille 5 000 euroa (5 000 euroa vuonna 2024).

Vuosipalkkion lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaassaan. Kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, kokouspalkkiona maksettaisiin 2 000 euroa, ja kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen kotimaa sijaitsee, kokouspalkkiona maksettaisiin 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista sekä normaaleista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etänä, kokouspalkkiona maksettaisiin 1 000 euroa.

Noin 40% kiinteästä vuosipalkkiosta suoritettaisiin Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Tavoite on, että osakkeiden hankinta markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan aloitettaisiin Q1 2025 osavuosikatsauksen julkistuksen jälkeen. Yhtiö vastaisi palkkioina maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön politiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnassa on neljä (4) jäsentä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että kahdella suurimmalla A-sarjan osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen ja kahdella suurimmalla B-sarjan osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-sarjan osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyy Kalmarin osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Koska Kalmar perustettiin vasta jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä 30.6.2024, oikeus nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan määräytyi Cargotecin Oyj:n osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän eli 3.6.2024 tilanteen mukaisesti. Cargotecin jakautumisessa Cargotecin osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) Kalmarin vastaavan osakelajin (eli joko A-sarjan tai B-sarjan) uuden osakkeen jokaista omistamaansa Cargotecin A-sarjan ja jokaista B-sarjan osaketta kohden.

Edellä esitetyn mukaisesti Kalmarin nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Ilkka Herlin (Wipunen varainhallinta oy:n nimeämänä)

Heikki Herlin (Mariatorp Oy:n nimeämänä)

Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä)

Carl Pettersson, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä).

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Kalmarin hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi

