Clermont-Ferrand, le 06 décembre 2024

Michelin poursuit sa stratégie « Michelin in Motion 2030 » et concentre ses activités liées aux marchés de la construction sur ses offres les mieux valorisées

Le groupe Michelin cède ses deux usines de Midigama Tyre Division et Casting Product Division au Sri Lanka, dédiées au marché des pneus bias et chenilles destinés aux équipements de construction compacts, au groupe CEAT, acteur reconnu présentant un profil plus adéquat pour ces activités. La marque Camso, réputée sur ces segments, sera également cédée à l’issue d'une période de licence de trois ans. Cette opération reste soumise à l’obtention des approbations réglementaires de la part des autorités compétentes, et sa valorisation correspond à un multiple d’EBITDA de 4,6 (base EBITDA ajusté 2023).

La décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance durable « Michelin in Motion 2030 », qui engage le Groupe à concentrer ses efforts sur les marchés et segments valorisant pleinement ses innovations et technologies. Le groupe Michelin continuera ainsi de proposer prioritairement ses pneus de technologie radiale sur le marché concerné, et arrêtera en parallèle la production de pneus bias dans son usine d’Olsztyn en Pologne.

Ces opérations renforceront la performance économique des activités Pneumatiques de Spécialité intégrées au troisième Segment de Reporting (SR3) du Groupe : les activités cédées ou arrêtées, qui représentent environ 3% des ventes nettes du SR3, dégagent une rentabilité nettement inférieure à la moyenne du SR3.

