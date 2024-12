Sidetrade nommé Leader IDC MarketScape du logiciel d'automatisation des comptes clients à l'échelle mondiale pour les grandes et moyennes entreprises.

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, a été nommé Leader dans l'étude IDC MarketScape « Worldwide Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2024 Vendor Assessment » (doc #US51740924, décembre 2024).

Sidetrade est l'un des 14 fournisseurs évalués dans le rapport IDC MarketScape. D'après ce rapport, Sidetrade s'impose comme un choix incontournable pour toute entreprise à la recherche d'un fournisseur de logiciel Order-to-Cash (O2C) spécialisé dans l'IA et doté d'une présence mondiale.

Kevin Permenter, Directeur de recherche dans le domaine des applications financières chez IDC, a déclaré : « La position de Sidetrade en tant que Leader est le reflet de son IA avancée, de son vaste ensemble de données et de sa solide architecture cloud multi-tenant. Sa solution O2C complète s’appuie sur un Data Lake performant, offrant des analyses en temps réel des comportements de paiement et des benchmarks pour aider les grandes entreprises à optimiser leurs performances de trésorerie. Par ailleurs, son architecture cloud multi-tenant facilite les mises à jour et garantit une meilleure évolutivité, améliorant ainsi le support client et la maintenance. »

Sidetrade est depuis longtemps reconnu pour son approche visionnaire. La puissance de sa technologie d’IA, Aimie, repose sur le Data Lake le plus avancé et le plus étendu de l’Order-to-Cash. Le Sidetrade Data Lake traite quotidiennement 6 100 milliards de dollars de transactions de paiement, dans le cloud de Sidetrade. Aimie est continuellement enrichie de millions de points de données, et tire parti des dernières avancées en matière d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel et, plus récemment, d'IA générative.

Parce qu'il n'y a pas d'IA performante sans données métier et de qualité, Aimie apporte un avantage concurrentiel significatif et une efficience différenciatrice par rapport aux autres solutions O2C. Avec un accès exclusif au Data Lake de Sidetrade, Aimie exploite une vaste source d’informations financières et commerciales. Cette expertise unique assure une précision exceptionnelle dans l’analyse des comportements de paiement et la prévision des dynamiques d’accélération de cashflow, contribuant à des gains significatifs d’EBITDA.

Rob Harvey, Chief Product Officer chez Sidetrade, a ajouté : « Nous sommes honorés d’être listés parmi les Leaders de l'IDC MarketScape. Selon nous, cette reconnaissance témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation dans le domaine de l’Order-to-Cash. Nous avons compris depuis longtemps que la puissance de l’IA au service des entreprises du monde entier repose sur la qualité et la richesse des données qui l’alimentent. En s'appuyant sur le Data Lake de Sidetrade, notre IA générative, Aimie, fournit des informations plus approfondies et une adaptabilité inégalée. C'est grâce à cette vision et à notre engagement en faveur de l'innovation que nous avons pu ouvrir la voie et propulser les pratiques O2C vers une nouvelle ère d'efficacité. »

À propos de l'IDC MarketScape :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de technologie peuvent être comparés de manière significative. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Sidetrade a également été nommé leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ et inclus dans les capacités critiques pour les applications Invoice-to-Cash pendant trois années consécutives depuis 2022. Du point de vue de Sidetrade, cette reconnaissance est une reconnaissance supplémentaire de sa capacité d'exécution et de l'exhaustivité de sa vision.

Gartner, Magic Quadrant for Invoice-to-Cash Applications, 6 mai 2024, Tamara Shipley Et Al.

Gartner, Critical Capabilities for Invoice-to-Cash Applications, 7 mai 2024, Tamara Shipley Et Al.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous les droits sont réservés.





