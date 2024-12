Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

9.12.2024 klo 16.00

Sisäpiiritieto: Vaisala vauhdittaa Xweatherin kasvua ostamalla Maxar Intelligencen WeatherDesk-liiketoiminnan

Vaisala ostaa yhdysvaltalaisen Maxar Intelligencen WeatherDesk-liiketoiminnan. Yritysostolla Vaisala kasvattaa johtavaa asemaansa tekoälyvetoisessa sääennustamisessa ja vahvistaa tarjoamaansa vakuutus-, rahoitus- ja energiasektoreille.

Maxarin WeatherDesk on tekoälypohjaisen sääennustuksen edelläkävijä, joka tarjoaa nopean pääsyn luotettaviin, maailmanlaajuisiin sääennusteisiin ja havaintoihin. WeatherDesk palvelee asiakkaita, jotka keskittyvät hyödyke- ja energiakauppaan sekä energian kysynnän että tarjonnan ennustamiseen.

Yrityskauppa vahvistaa Vaisalan asemaa mittausteknologian maailmanlaajuisena johtajana. Yhtiön strategian mukaisesti kauppa auttaa laajentumaan energiasiirtymässä ja kasvattamaan tilauspohjaista dataliiketoimintaa. Yhdessä vastikään ostetun Speedwell Climaten kanssa yrityskauppa vahvistaa entisestään Vaisala Xweatherin asemaa vakuutus- ja rahoitussektoreille säätietoa tuottavana kumppanina.

“Sää on avainparametri hyödyke- ja energiakaupankäynnissä sekä energian kysynnän ja tarjonnan suunnittelussa. Yhdessä WeatherDesk-tiimin kanssa voimme lisätä sää- ja ilmastoliitännäistä ymmärrystä, mikä auttaa asiakkaitamme ennustamaan energian kysyntää ja tarjontaa, optimoimaan kaupankäyntistrategioita, ja hallinnoimaan sään ääri-ilmiöihin liittyviä riskejä. Haluan toivottaa tiimin lämpimästi tervetulleeksi Vaisalaan, sanoo Samuli Hänninen, Vaisala Xweather -liiketoiminnan johtaja.

Kauppahinta on 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja se rahoitetaan pääasiassa korollisella vieraalla pääomalla. Maxarin WeatherDesk-liiketoiminnan vuoden 2023 liikevaihto oli 13 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja liiketoiminta on vahvasti kannattavaa. Liikevaihto perustuu toistuvaislaskutukseen ja sen odotetaan kasvavan kaksinumeroisesti kuten muu Xweather-liiketoiminta. WeatherDeskin erittäin kevyeen taseeseen perustuvan liiketoimintamallin vuoksi yrityskaupan yhteydessä yksilöidyt varat ovat liikearvon lisäksi pääasiassa teknologiaan ja asiakkaisiin perustuvia aineettomia hyödykkeitä. Yrityskaupan myötä Vaisalaan siirtyy 34 työntekijää Yhdysvalloissa.

Lisätietoja

Medialle:

Nina Eklund, viestintä- ja brändijohtaja

040 6691 999

comms@vaisala.com

Sijoittajille:

Paula Liimatta, Business Controller and Head of Investor Relations

09 8949 2020

ir@vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi